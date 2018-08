Zwazl: "Bleiberecht für Asylwerber ist Überlegung wert“ .

WKNÖ-Präsidentin Zwazl kann sich ein Bleiberecht für Asylwerber in der Lehre vorstellen, FP-Landesrat Waldhäusl nicht. In Oberösterreich läuft Petition gegen Abschiebungen in der Ausbildung.