Sommerschule startet an 202 Standorten in NÖ

Für 6.859 Kinder und Jugendliche beginnt die Schule schon nächsten Montag: Sie bekommen in der Sommerschule die Gelegenheit, ihr Wissen zu vertiefen und ihre Fähigkeiten auszubauen.

Während der schulische „Nachhilfe-Unterricht“ letztes Jahr für Ärger sorgte, da einige Bildungsstätten das Angebot aus Personalmangel kurzfristig absagen mussten, zeigen sich die Beteiligten dieses Jahr zufrieden. Angeboten wird die Sommerschule heuer an 202 Standorten. Laut der Bildungsdirektion konnte für alle genug Personal gefunden werden. Im Einsatz sein werden 880 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 323 Studierende.

Auch Direktoren, die im Vorjahr über die mangelhafte Organisation klagten, bestätigen das. Edith Gruber von der Mittelschule Furth berichtet etwa, dass die Anmeldungen heuer wesentlich früher erfolgt seien, was die Organisation vereinfacht habe. Außerdem habe es sich bewährt, die Organisation aus dem Ministerium in die Bildungsdirektion zu verlagern.

Heinz Lettner, der die Sommerschule am BG/BRG Schwechat 2021 absagen musste, erzählt, dass die Personalsuche aufgrund der starken Nachfrage zwar wieder schwierig gewesen sei, aber geklappt habe. Eine Rolle spielen dürfte dabei auch, dass die Lehrkräfte und Studierenden ihre Arbeit heuer bezahlt bekommen.

Gefragt ist das Angebot in allen Fächern. Während die Sommerschule bei ihrer Gründung 2020 nur zum Ausgleich von Deutsch-Defiziten gedacht war, wird sie in der Volksschule mittlerweile in Deutsch, Mathe und Sachunterricht angeboten, in der Unter- und Oberstufe in Deutsch, Mathe, Englisch und Fremdsprachen. -lr-