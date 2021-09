„Es ist Aufgabe der Politik, mutig den ersten Schritt zu machen“, sagte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach der Tagung der Klimaschutz-Referenten in Langenlois im Bezirk Krems-Land. Unterzeichnet wurde dort eine Deklaration, mit der die Länder-Vertreter und die Ministerin besiegelten, dass die öffentliche Hand bei der Rettung der Erde mit gutem Beispiel vorangehen soll.

Ein Punkt der Deklaration sind ökologische Mindeststandards in der öffentlichen Beschaffung, die in Österreich jährlich 46 Milliarden Euro ausmacht. Festgehalten wurde in dem Programm etwa, dass auf allen öffentlichen Gebäude, bei denen es möglich ist, bis 2030 Photovoltaik-Anlagen montiert werden. Gas- und Ölheizungen werden bis zum selben Zeitpunkt aus den Häusern verbannt. Gleichzeitig soll bis 2027 ein umweltfreundlicher Antrieb Standard bei den Fahrzeugen der öffentlichen Hand sein – das reicht von Polizeiautos bis zu den Dienstwägen der Politiker. „Hier gibt es noch viel zu tun“, betonte Gewessler. Der Verkehr ist, wie sie in den vergangenen Wochen oft betonte, das Sorgenkind für sie.

Außerdem sollen Bund und Länder sollen einen Klima-Check für Gesetze entwickeln und 2022 mit ersten Praxistests beginnen sowie eine abgestimmte Klimakommunikationsstrategie erarbeiten.

Einstimmig beschlossen wurde – wie alle Punkte bei der Konferenz – auch das Eintreten für die rasche Umsetzung der ökosozialen Steuerreform. Gefordert wurde außerdem jeweils auf europäischer Ebene die Einführung von wirkungsvollen CO2-Zöllen, ein Nein zur Atomkraft, ein Ausstieg aus dem Kohle-Strom und eine mit anderen Treibstoffen in Relation stehende Besteuerung von Kerosin. „Der Weg ist eingeschlagen, wir müssen jetzt nur noch das Tempo erhöhen“, hielt Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) fest.