Neues Besucherzentrum „Forum Landtag“ wurde eröffnet

Werbung

Nach rund eineinhalb Jahren (Um-) Bauzeit wurde heute das neue Besucherzentrum namens "Forum Landtag" im Erdgeschoss des Landtagsschiffes im Regierungsviertel in St. Pölten offiziell von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagspräsident Karl Wilfing und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eröffnet. Wir hatten im Vorfeld berichtet:

Besucherzentrum Projekt „Forum Landtag“ biegt in die Zielgerade

„Friede, Freiheit und Demokratie sind die höchsten Werte, die wir unser Eigen nennen dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn wir den Krieg in der Ukraine vor Augen haben. Umso wichtiger ist es immer wieder, den Menschen vor Augen zu führen, was Demokratie bedeutet“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Eröffnung.

Die Vermittlung von allem, was eine Demokratie ausmacht - Wahlrecht, Wahlbeteiligung, Meinungsfreiheit, Gesetze, Bürgerbeteiligung und Gewaltenteilung - müsse in einem solchen Zentrum vermittelt werden. Durch den zeitgemäßen Umbau habe man das jedenfalls geschafft und das „Forum Landtag auf die Höhe der Zeit gebracht.“

Besonders gefiel Mikl-Leitner die Perceptual Art-Installation vor dem Eingang an, die aus den Wappen aller 573 niederösterreichischen Gemeinden den Schriftzug „Forum Landtag“ darstellt. Dem Besucherzentrum wünsche sie, dass „ganz viele Besuchergruppen hierherkommen und dass es gelingt, Demokratie zu verstehen und zu leben. Denn das ist allerhöchstes Gut.“

Nach 25 Jahren Besucherzentrum im Landtag sollte es im neuen Zentrum mithilfe moderner Präsentationsmöglichkeiten nicht nur darum gehen, in die Geschichte zu blicken, sondern ganz modern, digital, ganz bewusst innovativ, interaktiv und integrativ die Arbeit unseres Landtages zu präsentieren. "Es soll ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austausches und ein Ort der Mitbestimmung sein", sagt Landtagspräsident Karl Wilfing.

Was hier vollbracht wurde, sei einzigartig, sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. „Demokratien stehen auf dem Prüfstand, wir sehen das heute mehr denn je, denn es werden demokratische Strukturen hinterfragt. Daher halte ich es für wichtig, dass man nicht nur offen und transparent ist, sondern einlädt, sich mit allen Ideen und allen Parteien auseinanderzusetzen.“

In einem internationalen Architektur- und Agenturwettbewerb, dessen Jury der Architekt des Landhausviertels Ernst Hoffmann vorsaß, setzten sich das Studio MAKS aus Rotterdam und die Agentur büro wien mit ihrem Gestaltungskonzept durch. Die Neugestaltung wurde in den Jahren 2021 und 2022 geplant und realisiert. Bei der Eröffnung kamen auch Architektin Marieke Kums und Alexandre Hörtler vom „büro wien“ zu Wort.

Was das kostenlose "Forum Landtag" bietet

Das Besucherzentrum im Erdgeschoss des Landtagsschiffs ist ab sofort von Dienstag bis Freitag zwischen 8.30 und 14 Uhr und am Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 10.30 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Stationen wie „Meilensteine in der Geschichte des Landtags“, „Wahlen, Landtag, Abgeordnete und Klubs“, „Abgeordnete und Regierungsmitglieder“, „Wie funktioniert die Gesetzgebung?“, „Kontrollfunktionen in Niederösterreich“, „Gewaltenteilung“, „Bürgerbeteiligung und das Öffentlichkeitsprinzip“ sowie „Niederösterreich entdecken“ werden den Besuchern geboten.

„Uns war wichtig, dass immer eine Grundinformation vermittelt wird – bei der einen oder anderen Station kann man das erworbene Wissen auch gleich umsetzen. Besonders stolz sind wir auf die Station ‚Niederösterreich entdecken‘, denn die dort verwendete Technologie ist laut ‚Büro Wien‘ in Österreich einzigartig", heißt es von Wilfing und Mikl-Leitner in einer Presseaussendung.