Wienerberger-Chef Johann Marchner: „Werke laufen am Anschlag“

NÖN: Wie läuft das Geschäft im Hintermauer- und Dachziegel-Bereich?

Johann Marchner: Sehr gut. Der Lagerbestand ist auf einem Rekordtiefstand, unsere Werke laufen am Anschlag. Jeder Ziegel, der produziert wird, ist am Ende schon verkauft. Wir haben volle Auftragsbücher und könnten mehr verkaufen, aber stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen. Dennoch konnten wir heuer 30 Prozent mehr verliefern als im Vorjahr, obwohl schon 2020 weiß Gott kein schlechtes Jahr war. Das ist schon eine sehr positive Leistung. Kurzfristige Investitionen von 500.000 Euro in unserem größten Einzelwerk, in Hennersdorf, sind jetzt schon spürbar und werden erst 2022 voll greifen. Daher kommt es derzeit noch zu etwas längeren Lieferzeiten.

Stichwort Baustoffpreise: Verdienen sich da nicht einige Produzenten und Händler eine goldene Nase?

Der gebürtige Niederbayer Johann Marchner führt seit März 2020 Wienerberger Österreich. Wohnhaft ist er im Marchfeld. Wienerberger

Die anderen Segmente will ich nicht beurteilen. Was den Ziegel angeht, waren wir von Pandemiebeginn an voll lieferfähig und haben alle Baustellen versorgt. Die Fertigung ist zu Beginn nur wenige Wochen gestanden, weil unklar war, ob die Baustellen weitergeführt werden. Ziegel ist ein lokales Produkt, wir hängen nicht von Lieferketten aus Fernost ab. Das zeigt sich auch bei den moderaten Preissteigerungen. Wenn Sie die Preisindices anschauen, werden Sie den Ziegel dort nicht finden. Die normalen Kostensteigerungen nicht zuletzt durch KV-Verhandlungen geben wir natürlich weiter. Die werden 2022 bei 4 Prozent im Hintermauer- und bei 5 Prozent im Dachziegel-Bereich liegen. Damit geben wir dem Endkunden ein klares Signal, dass er sich auf den Ziegel verlassen kann, weil er lokal, nachhaltig und am Ende auch leistbar bleiben wird.

„ Der Ziegel hat einen ganz kleinen CO₂-Anteil im Ganzen und eine sehr hohe Lebensdauer – da sind wir mindestens gleich auf mit Holz. Und auf der anderen Seite sage ich: Bitte Herkunftsnachweis! “

Ist ein Maurer-Wettbewerb, wie Sie ihn kürzlich veranstalteten, ein geeignetes Mittel, um dem Facharbeitermangel zu begegnen?

Die Arbeit auf einer Baustelle ist eine körperlich schwere Arbeit. Unabhängig vom Werkstoff liegt es in unserer Verantwortung als Industrie Menschen eine Arbeit zu ermöglichen, die sie auch ein Leben lang ausüben können. Der Beruf des Maurers ist ein schöner, aber eben mit harter Arbeit verbunden. Das macht ihn oft für junge Menschen weniger attraktiv. Daher sind wir gefordert, das Berufsbild neu zu definieren. Den Hochbauer, der sich um das Gewerk kümmert, wird es auch künftig geben, aber es wird nicht mehr das klassische Stein auf Stein setzen sein. Das macht dann ein Roboter, der von einem Mechatroniker bedient wird. Neue Qualifikationen werden gebraucht, denn die Digitalisierung der Baustellen schreitet voran.

Ist so ein Baustellenroboter bereits im Einsatz?

Ja, mit dem Roboter Hadrian X gibt es ein Pilotprojekt in Australien. Der kommt nächstes Jahr nach Europa. Auch in Tschechien testen Kollegen einen Roboter, der beispielsweise Zwischenwände aufbaut, um die Baustelle zu beschleunigen und dem Arbeitskräftemangel Herr zu werden.

Wie schwer wiegt der CO2-Rucksack des Ziegels zu Holz? Bäume binden ja CO2?.

Der Ziegel hat einen ganz kleinen CO₂-Anteil im Ganzen und eine sehr hohe Lebensdauer – da sind wir mindestens gleich auf mit Holz. Und auf der anderen Seite sage ich: Bitte Herkunftsnachweis! Mir geht’s nicht darum, diesen oder andere Werkstoffe zu verteufeln, aber wir brauchen beim Holz Transparenz und eine ehrliche Diskussion. Es ist kein Geheimnis, dass wir in Österreich viel Holz importieren und das Gebot der Stunde eigentlich wäre, unsere Wälder zu schützen, weil wir genau diese CO₂-Bindung jetzt brauchen, um am Ende den Klimawandel aufzuhalten. Es gibt Studien, die von der Holzwirtschaft initiiert sind, und genau das belegen. Aber die Interpretation ist eine andere. Jeder Dachstuhl ist jedenfalls aus Holz. Das heißt, es wird eine gute Symbiose auf den Baustellen brauchen, aber der Ziegel wird hier eine tragende Rolle spielen.

Den CO₂-Rucksack des Ziegels schreiben wir über eine sehr lange Lebensdauer ab. Aufgrund unserer klimatischen Verhältnisse ist er ein sehr gutes Material um Klimaresilienz zu schaffen: Er kann Wärme dämmen, gegen Kälte und Schall schützen, ist brandbeständig und zu 100 Prozent natürlich, hat keinerlei Ausdunstung und braucht keinen Kleber.

Man munkelt, dass ein größeres Bauprojekt bei Wienerberger in NÖ ansteht. Was ist das konkret?

Ich kann nicht mehr ins Detail gegangen, aber wir werden in neue Technologien, Produkte und Kapazitäten investieren. Niederösterreich ist unser wichtigster Markt. Den Standort Hennersdorf mit den Tongruben in greifbarer Distanz werden wir auf keinen Fall verlassen. Das ist klar. Auch im Wienerberger-Konzern nimmt Österreich eine Vorreiterrolle ein, was neue Technologien und Innovation anbelangt.

Und wie schützt Wienerberger das Klima?

Wir nehmen unsere Verantwortung was Emissionen und Klimaschutz angeht ernst. Seit Jahren produzieren wir zu 100 Prozent mit Ökostrom und arbeiten daran, mit Hochtemperatur-Wärmepumpen an zwei Standorten den Energieverbrauch massiv zu senken. Außerdem sparen wir durch unsere Digitalisierung über die gesamte Wertschöpfungskette Papier ein: von den Steinbrüchen über die Produktion bis hin zur Baustelle. Kunden bestellen das Produkt über eine Webapplikation. Diesen Prozess werden wir weiter verfeinern. Wir beschäftigen uns auch mit alternativen Werkstoffen, die zwar mineralisch sein können, aber einen noch geringeren CO2-Fußabdruck haben.

Im „The Brick“ an der Wiener Triester Straße, einem für „soziale Nachhaltigkeit“ prämierten Gebäudekomplex in Ziegelästhetik, residiert der größte Ziegelkonzern der Welt. Oberndorfer

Die Pandemie entpuppte sich wider Erwarten durch ein großzügiges Förderregime als regelrechter Baubeschleuniger: Unternehmen und Private haben geplante Bauvorhaben und Sanierungen vorgezogen. Wie lange geht das noch weiter?

Uns hat das Mehr an Bauprojekten heuer nicht überrascht. Trotz aller Unkenrufe haben Genehmigungsverfahren heuer gut funktioniert. Dass das Wachstum so stark ausgefallen ist, hängt nicht zuletzt am privaten Wohnbau: Ob mehrgeschossig, gefördert oder eben der klassische Häuslbauer-Bereich, der durch die Krise befeuert wurde. Das Zinsniveau ist weiterhin sehr attraktiv, die Stabilität der Finanzmärkte nicht abschätzbar und Grund und Boden, wie zuletzt der eigene Garten, haben nochmal in der Krise dazugewonnen. Ich denke aber, dass der Bauboom sich nach 2023 einpendeln wird. Wir werden nächstes Jahr noch ein grundsolides Jahr wie heuer erleben.

Einen umweltfreundlichen Ziegel gedämmt mit Mineralwolle haben Sie auch im Programm. Was bringt das dem Häuslbauer?

Der Häuslbauer kann mit dem „Porotherm W.i“, den Sie ansprechen, ein monolithisches Mauerwerk bauen und erspart sich den Vollwärmschutz. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wollen wir damit ein rein mineralisches Mauerwerk anbieten, das am Lebenszyklusende wiederverwertet werden kann. Das ist auch einer unserer Beiträge zur Schonung von Ressourcen und Dekarbonisierung. Der Häuslbauer kann damit ein Niedrigenergiehaus mit geringer Wandstärke und guten Wärmedämmung bauen, das zwar ein bisschen mehr kostet, aber Wohnen, Gesundheit und Klimaresilienz miteinander vereint.

Hat der private Häuslbauer am Land eine Zukunft?

Ich glaube ja. Was wir heute schon sehen, ist die Notwendigkeit der Nachverdichtung. Es wird ganz wesentlich sein, Altbestand vernünftig rückzubauen bzw. von einem Sub- auf einen Zukunftsstandard zu bringen. Da werden aus Einfamilienhäuser vielleicht morgen Doppelhäuser oder Dreifamilienhäuser. Es gibt auch viele alte Bausubstanzen, die leider brach liegen und nicht bewohnt sind. Gleichzeitig wird neues Baugebiet ausgewiesen. Da ist Intelligenz gefordert und allenfalls die Politik, die mit entsprechenden Fördermechanismen Sanierungen und Nachverdichtung unterstützt. Durch Corona sehen wir, dass wir nicht auf den Menschen vergessen sollten, wie er in Zukunft leben kann und will. Es braucht da auch Rückzugsgebiete. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stadt in dieser Verdichtung immer das geeignete Mittel ist, wie man zusammenleben kann und will - mit allen Problemen, die sich dadurch ergeben.

Sie sind Niederbayer, lieben aber seit vielen Jahren im Marchfeld. Als betroffener Anrainer und Pendler, wie ist Ihre Haltung zur S8 und S1?

Gottseidank kommt jetzt der zweigleisige Ausbau der Bahn zwischen Bratislava und Wien. Aber erst jetzt, im Jahr 2021. Es darf einen nicht wundern, dass die Menschen nach Hilfe rufen, wenn es darum geht vom Land zur Arbeit zu kommen. Um Stau zu vermeiden, fahre ich eine andere, weitere Route, damit ich in einer Stunde vom Marchfeld in die Wienerberger Zentrale komme. Meiner Meinung nach braucht es einen gesunden Mix bei Verkehrsangeboten. Die S8 und S1 sind per se nichts Verwerfliches, aber über Nachhaltigkeit müssen wir dennoch gut nachdenken. Individuelle Mobilität werden wir auch in Zukunft brauchen. Ob das Thema Elektroauto hier das Allheilmittel ist, wird noch zu beantworten sein. Wienerberger hat die neue Zentrale in der neugestalteten Wiener Biotop-City, wo man gezeigt hat, dass man auch durch gesunde und gute Konzepte das urbane Bauen für die Menschen menschlich machen kann, natürliche Einflüsse respektiert und die Biodiversität auch mit aufnimmt. Da sind wir alle gefordert, weiter zu lernen und am Ende zu sagen: Wir schaffen etwas, was nachhaltig ist und was auch für Generationen Spaß macht, es zu nutzen.