Der „NÖ-Strompreisrabatt“ im NÖN-Check

Der Ukraine-Krieg beflügelte die internationalen Energiepreise bei Erdgas, Öl und Strom. Die Großhandelspreise und Aussicht auf einen russischen Gas-Stop wirkten inflationstreibend, das Leben und der Alltag verteuerte sich quer durch alle Branchen und Bereiche.

Um die Teuerung bei Strom etwas abzufedern, beschloss der NÖ-Landtag einen 11 Cent „Strompreisrabatt“ pro Kilowattstunde, der auf 80 Prozent des statistischen Durchschnittsverbrauchs nach E-Control angewandt wird.

Wie bemisst sich die Höhe des Rabatts?

Die Höhe des monatlichen Rabatts, der über die Stromrechnung von EVN-Kunden bzw. direkt über das Land NÖ ausbezahlt wird, richtet sich nach der Zahl der Hauptwohnsitz-gemeldeten Personen. Das Haushaltseinkommen, die Größe der Wohnung oder der tatsächliche Stromverbrauch sind nicht relevant.

Wie hoch wird der Rabatt sein?

Bei einem Einpersonenhaushalt belaufen sich die Förderungen auf etwa 170 Euro, bei zwei Personen auf 272 Euro, bei drei auf 374 Euro und bei vier Familienmitgliedern etwa auf 415 Euro. Der Betrag wird monatlich direkt von der Stromrechnung abgezogen.

Wie bekommt man den Rabatt?

Um den Strompreisrabatt zu erhalten, können EVN-Stromkunden direkt auf der EVN-Website ein Online-Formular ausfüllen. Voranmeldung kann ab dem 1. September erfolgen. Ab 1. Oktober soll der Zuschuss ausgezahlt werden. Die Förderaktion soll laut aktuellem Stand ein Jahr dauern.

Bekommen auch Nicht-EVN-Kunden den Rabatt?

Jeder Haushalt in NÖ kann um den Rabatt ansuchen. Auch Personen, die keinen Stromliefervertrag mit einem Energieversorgungsunternehmen haben und trotzdem Stromkosten zu tragen haben, wie zum Beispiel Menschen, die „betreutes Wohnen“ in Anspruch nehmen und im Zuge der Betriebskostenabrechnung die Stromkosten bezahlen oder Personen, die bei einem anderen Energieversorgungsunternehmen einen Vertrag haben, können den Rabatt in Anspruch nehmen. Wichtig ist nur, dass man mindestens seit 1. Juli einen Hauptwohnsitz in NÖ hat

Zurzeit werden dazu gerade die entsprechenden Informationen und Antragsformulare aufbereitet, um sie schon in den nächsten Tagen öffentlich zugänglich zu machen.

Ist eine nicht-digitale Antragstellung für Ältere und Nicht-Digital-Affine auch möglich?

Grundsätzlich erfolgt die Antragstellung online über ein gestaltendes Webformular, daher müssen Ältere und Nicht-Digital-Affine, Verwandte und Freunde um Unterstützung bitten. Sollte die Person trotzdem keine Möglichkeit haben, den Antrag online zu stellen, bekommt man bei den Energieversorgungsunternehmen, den Gemeindeämtern sowie beim Bürgerbüro im NÖ Landhaus Hilfe bei der Antragstellung.

Wie funktioniert die Erhebung der Anzahl der „Hauptwohnsitze“?

Die Anzahl der im betroffenen Haushalt Hauptwohnsitz-gemeldeten Personen ist im Rahmen der Antragstellung anzugeben. Durch eine Abfrage beim zentralen Melderegister wird überprüft, ob die antragstellende Person tatsächlich zum 1. Juli ihren Hauptwohnsitz an der angegebenen Adresse hatte und wie viele Personen an der fördergegenständlichen Adresse gemeldet waren.

Ein Paar besitzt sowohl ein Haus und als auch eine Wohnung in Niederösterreich, wobei jeweils einer der zwei Partner dort Hauptwohnsitz gemeldet ist. Bekommen beide den Rabatt gewährt, da es zwei Haushalte sind bzw. wie wird eine Doppelförderung verhindert?

Jeder Partner kann als ein „Ein-Personenhaushalt“ je einen Antrag für das Haus bzw. für die Wohnung stellen, wenn dies sein/ihr Hauptwohnsitz ist und er/sie nachweislich Stromkosten zu tragen hat. Das heißt somit, wenn Partner 1 beim Haus den Hauptwohnsitz hat und nachweislich Stromkosten zu tragen hat, kann Partner 1 den Strompreisrabatt für eine Person in Anspruch nehmen. Dasselbe gilt für Partner 2 für seine Wohnung als Hauptwohnsitz. Durch die Abfrage beim Zentralen Melderegister werden die Angaben zum Antrag überprüft. Das Land NÖ behält sich auch vor, Unterlagen, wie Stromlieferverträge oder Betriebskostenabrechnungen vom Antragsteller einzufordern, um die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen. Dadurch sollen Doppelförderungen verhindert werden.

In „warm-vermieteten“ Wohnungen bzw. Mehrparteienhäusern mit Zentralheizung und Warmwasseranlage ist es oft üblich, dass der Stromzähler/Zählpunkt auf den Eigentümer läuft, der dort nicht hauptgemeldet ist. Die Stromkosten werden oft pauschal mit dem Mieter vorab abgerechnet. Gehen der/die Vermieter in diesem Fall leer aus?

Die Mieter können um den Blau-Gelben Strompreisrabatt beim Land NÖ ansuchen, da sie Stromkosten zu tragen haben, ersichtlich durch die Betriebskostenabrechnung. Der Vermieter oder Eigentümer kann leider nicht um den Blau-Gelben Strompreisrabatt ansuchen, da er dort nicht seinen Hauptwohnsitz hat.

Dasselbe gilt im Grunde für WG-Wohnungen (Studenten-WG) und Ferienwohnungen, in denen die Miete warm pauschal bezahlt und versteuert wird, aber der Vermieter nicht hauptgemeldet ist.

Der Vermieter kann nicht um Förderung ansuchen, da er dort keinen Hauptwohnsitz begründet hat. Bei einer Studenten-WG können die Bewohner der WG als Mieter beim Land NÖ einen „gesamten“ Antrag für jene Personen in der WG stellen, die den Hauptwohnsitz an dieser Adresse in NÖ zum 01.07.2022 begründet haben und Stromkosten zu tragen haben. Einzelanträge für jede Person sind nicht möglich, da es sich nicht um eigenen Haushalte bzw. getrennte Wohneinheiten handelt wegen gemeinsamer Nutzung von Küche, Sanitärräumen, usw.