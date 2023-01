Der Wahltag und seine Folgen

Werbung

Kaum war das vorläufige Wahlergebnis da, wurde es hinter den Kulissen ernst. Die Ausgangslage ist klar: Die ÖVP braucht in der nächsten Legislaturperiode zum Regieren zumindest einen Partner – sowohl im Landtag als auch in der Landesregierung. Dementsprechend intensiv wurde bereits am Montag hinter den Kulissen verhandelt.

Fix scheint derzeit nur zu sein, dass Johanna Mikl-Leitner wieder Landeshauptfrau wird. Wer sie wählt und wer nicht, ist noch ungewiss. Doch wie geht es insgesamt in den Parteien weiter? Die NÖN hat den Überblick:

VPNÖ verliert zwei Regierungsmitglieder

Kurz vor 17 Uhr gab es am Wahltag Unsicherheit, ob Johanna Mikl-Leitner weitermachen wird. Die letzten Zweifel räumte aber der Bauernbund aus, als er sich kurz nach 17 Uhr via NÖN.at hinter Mikl-Leitner stellte. Damit scheint auch klar, dass Stephan Pernkopf weiterhin Landeshauptfrau-Stellvertreter sein wird. Bleiben noch zwei weitere Plätze in der Regierung – für aktuell vier Landesräte. Festlegen will sich bei der ÖVP noch niemand, bei der Entscheidung werden aber wohl auch die Bünde mitreden.

Stephan Pernkopf wird voraussichtlich wieder Landes-Vize. Foto: NLK

Mit Martin Eichtinger und Christiane Teschl-Hofmeister stellt der ÖAAB zwei dieser vier Landesräte, der Bauernbund mit Ludwig Schleritzko ebenso wie der Wirtschaftsbund mit Jochen Danninger einen. Zu vergeben ist nach Klaus Schneebergers Ausscheiden auch der Klubobmann-Posten. Nicht nur in der Landesregierung, auch im Landtag hat das große Sesselrücken begonnen. Das Minus von sechs Mandaten dürfte das VP-interne Ziel, dass jeder Wahlkreis zumindest ein Mandat in Landtag, Bundesrat oder Nationalrat hat, schwer umsetzbar machen. Zumal große Bezirke wie St. Pölten ihre Direktmandate hielten.

Nach SPÖ-Revolte: Sven Hergovich löst Schnabl ab

Dass Spitzenkandidat Franz Schnabl schwer angezählt ist, war schon am Abend des Wahltages offensichtlich. Im Laufe des Montags mehrten sich dann die Stimmen aus den Bezirken, die Schnabls Rücktritt forderten. Spätestens als auch sein Vorgänger, St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, in einem NÖN-Interview personelle Konsequenzen einforderte, war Schnabls politisches Schicksal besiegelt.

Sven Hergovich löste Franz Schnabl ab. Foto: Georges Schneider

Am Abend folgte nach der Sitzung des Landesparteivorstandes die Überraschung: AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich wird SPÖ-Chef und Landesrat. Ob Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig weiter in der Regierung bleibt, ist noch offen. Auch im Landtag wird sich personell einiges tun, obwohl die SPÖ nur einen Sitz verloren hat. Fix ist auch, dass sie einen neuen Klubobmann brauchen wird. Reinhard Hundsmüller trat nicht mehr zur Wahl an.

FPÖ hat viele Posten zu verteilen

Die FPÖ ist jene Partei, bei der nach dem Wahltag die meisten Fragen offen sind. Kein Wunder: Es gibt viel zu verteilen. Da wäre zuerst der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Logisch wäre, dass Udo Landbauer diesen Platz einnimmt. Strategischer Nachteil: Landbauer selbst müsste Kompromisse machen oder Opposition von der Regierungsbank aus betreiben. Fix in der Landesregierung sein wird Gottfried Waldhäusl, der durch ein starkes Ergebnis im Waldviertel auch innerparteilich an Gewicht gewonnen hat. Als Favoritin auf den dritten Regierungsplatz gilt die Kremserin Barbara Rosenkranz. Viele neue Gesichter wird es auch im Landtag geben. Das Rekord-Ergebnis bescherte der FPÖ sechs Grund-Mandate – die Spitzenkandidaten von St. Pölten, Wiener Neustadt, Baden, Neunkirchen, Melk und Amstetten sind damit fix im neuen Landtag. Darüber hinaus gibt es acht Mandate über die Landesliste, einen Zweiten Landtagspräsidenten sowie einen zusätzlichen Bundesratsabgeordneten.

Grüner Klubstatus bringt mehr Geld und Rechte

Als Oppositionspartei gestärkt wurden die Grünen rund um Spitzenkandidatin Helga Krismer am Wahlsonntag. Sie werden künftig mit vier Abgeordneten im Landtag vertreten sein. Zusätzlich zu den drei bisherigen Abgeordneten Helga Krismer, Georg Ecker und Silvia Moser zieht der Amstettner Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder in das Landesparlament ein. Für die Grünen ist damit eine wichtige Grenze erreicht: Sie haben den 2018 verlorenen Klubstatus – und damit wesentliche Rechte und Geld – zurückerlangt. Dank des vierten Mandats können sie wieder Anträge im Landtag einbringen und Aktuelle Stunden beantragen. Außerdem sind die Grünen als Landtagsklub wieder in den Ausschüssen sowie der Präsidiale vertreten und erhalten Klubförderung von rund 400.000 Euro jährlich, mit der sie zusätzliches Personal oder Fachrecherche finanzieren wollen. Noch offen ist, wer für die Grünen in den Bundesrat einzieht. Das entscheidet der Landeskongress in den nächsten Tagen.

NEOS-Jugendsprecher ist Favorit auf drittes Mandat

Die zweite Oppositionspartei wird wie bisher mit drei Abgeordneten im Landtag vertreten sein. Ihr Ziel, ein viertes Mandat und damit ebenfalls Klubstärke zu erreichen, haben die NEOS bei ihrem zweiten Antreten bei einer Landtagswahl in Niederösterreich verfehlt. Fix einziehen werden in das Landesparlament Spitzenkandidatin Indra Collini und der Badener Helmut Hofer-Gruber. Noch nicht ausgemacht ist, wer den dritten Platz bekommt: In der Mitgliederversammlung wurde der 24-jährige Jugendsprecher Christoph Müller auf Platz drei der Landesliste gewählt. Er dürfte daher aller Voraussicht nach die bisherige Abgeordnete und Gesundheitssprecherin Edith Kollermann ablösen. Endgültig entschieden werden soll das aber erst am Donnerstag nach der Tagung des pinken Landesteams.

