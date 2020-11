NÖN: Waren wir in Europa und Österreich naiv zu glauben, vor einer Viruspandemie geschützt zu sein?

Lukas Zenk: Im Alltag haben die meisten Leute nicht daran gedacht. Mit dem Aufkommen der Zoonosen SARS und MERS, also mit Viren, die von Tier auf Mensch übertragen werden, gab es bereits in den letzten Jahren erste Hinweise auf eine drohende Pandemie. Barack Obama und Bill Gates warnten schon vor etwa fünf Jahren davor, dass wir uns auf so eine Entwicklung vorbereiten sollten. Nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Politik hat zu wenig darauf geachtet – aber im Nachhinein ist das natürlich leichter zu sagen.

Wie wahrscheinlich sind ähnliche Pandemien in Zukunft?

Zenk: Verglichen mit der Spanischen Grippe vor etwa 100 Jahren leben heute knapp 8 Milliarden statt etwa zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die Anzahl der Reisen ist stark gestiegen und der Lebensraum von Tieren wurde eingeschränkt. Das alles hilft den Viren sich zu verbreiten. Die „Wet Markets“ (Anm: „Feuchte Märkte“), wo lebende Tiere mit Menschen in engem Kontakt kommen, sind dabei wie ein Druckkochtopf. Dort steigt die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich. Es gibt viele Viren, die sich ähnlich wie der Coronavirus entwickeln könnten. Auch wenn wir diese Corona-Pandemie hoffentlich bald überstanden haben, glaube ich nicht, dass es nie wieder zu so etwas kommt. Die Wahrscheinlichkeit neuer Pandemien wird eher steigen.

In Dänemark wurde bei Millionen von Nerzen eine Mutation des Coronavirus festgestellt, die auf über 200 Menschen übertragen wurde. Was ist da passiert?

Zenk: Der Corona-Virus ist ein Virus, der sich nach aktuellen Studien nicht so schnell verändert - im Gegensatz zu Influenza-Viren, bei dem wir jedes Jahr eine neue Impfung benötigen. Leider gibt es Fälle, wo das Coronavirus von Menschen auf Tiere und von Tieren wieder zurück auf Menschen übertragen wurde. Die Nerze in Dänemark scheinen dafür ein aktuelles Beispiel zu sein, bei dem auch das Wissen der Biologie und Veterinärmedizin gefragt ist. Falls sich dabei der Virus verändern sollte, würde das die Entwicklung einer wirksamen Impfung und den Kampf gegen die Pandemie erschweren.

Was heißt Superspreading? Was steckt hinter diesem Phänomen?

Zenk: Wenn ein paar wenige Infizierte sehr viele andere anstecken, nennt man das „Superspreading“. In jüngsten Studien geht man davon aus, dass etwas zehn bis 20 Prozent aller Infizierten bis zu 80 Prozent der weiteren Personen anstecken. Warum das so ist, ist nicht vollständig geklärt. Die Reproduktionszahl beim Coronavirus liegt ja zwischen eineinhalb und drei. Ein Mensch steckt also im Schnitt drei andere an. Die Zahl der Ansteckungen ist jedoch ungleichmäßig verteilt. Das heißt, wenige Infizierte stecken sehr viele andere an, und viele andere wiederum niemanden oder nur sehr wenige. Diese „Superspreader“ tragen vermutlich eine höhere Viruslast in sich und haben mehr Viren im Rachenraum als in der Lunge. Auch eine feuchte Aussprache kann das Superspreading begünstigen.

Gibt es diesen Effekt auch bei Grippe-Viren?

Zenk: Nein, bei der Influenza kommt es zu keinem Superspreading-Phänomen. Ein Influenza-Erkrankter steckt fast immer nur eine oder zwei Personen an. Auch die exponentielle Infektionskurve ist kein Spezifikum des Corona-Virus allein. Die gibt es auch bei anderen Viren, aber dazu können Virologinnen und Virologen mehr sagen. Der große Unterschied ist die Unplanbarkeit. Es kann sein, dass es bei einer Veranstaltung kaum Ansteckungen erfolgen, weil dort kein Superspreader anwesend sind. Wenn aber per Zufall mehrere Superspreader anwesend sind, die sich und andere nicht entsprechend schützen, können die Fallzahlen extrem schnell in die Höhe gehen. Superspreading hat eben Vor- und Nachteile.

Wie kann Superspreading vorteilhaft sein?

Zenk: Wenn man es schafft, relativ schnell zu handeln und die Superspreader zu lokalisieren, kann man sie in Quarantäne bringen und die Cluster, in denen sich viele angesteckt haben, isolieren. Am Anfang einer Pandemie bei wenigen Fallzahlen ist Superspreading vorteilhaft, weil man den Virus gut eindämmen kann. Wenn die Infektionszahlen hoch sind, wird das Contact Tracing aber schwieriger. Deswegen versucht man durch verschiedene Maßnahmen die hohe Fallzahl zu senken, damit man wieder lokalen Ausbrüchen schnell entgegenwirken kann.

Wie findet man die Superspreader in der Kontaktpersonen-Erfassung?

Zenk: Die Idee ist den Ursprung einer Infektion zu finden, den Superspreader, und von dieser Person ausgehend dessen Umfeld durch Quarantäne-Maßnahmen zu schützen. Dafür brauchen man rasch die Information, wer sich angesteckt hat und mit wem die infizierte Person in Kontakt war.

Soziale Kontakte reduzieren, ist eine der Corona-Maßnahmen. Warum ist das wichtig?

Zenk: Neben dem biologischen Faktor beim Superspreading gibt es auch den sozialen. Man geht davon aus, dass jeder Mensch in etwa die gleiche Anzahl von Sozialkontakten hat, also dieselbe Anzahl von Freunden und Kollegen. Das ist aber nicht korrekt. Wenn man sich die sogenannten Sozialen Netzwerke ansieht, gibt es ein paar wenige, die sehr viele Kontakte haben, und viele andere, die wenige Kontakte haben. Wenn eine Person sowohl biologisch aufgrund der Viruslast ein Superspreader ist und zusätzlich sehr viele Kontakte hat, dann ist die Möglichkeit des Superspreadings noch höher. Vor allem dann, wenn diese Person nicht die entsprechenden Schutzmaßnahmen einhält.

Welche Personen und Berufsgruppen könnten als potentielle „Superspreader“ andere gefährden?

Zenk: Das können Personen sein, die sehr viel unterwegs sind und physischen Kontakt mit anderen haben, wie Politiker und Ärzte. Auch die klassischen Berufe im Gesundheitsbereich, wo viel physischer Kontakt mit Menschen mit schwächeren Immunsystem stattfinden, sind mögliche Superspreader. Wenn diese Menschen sich das bewusstmachen, und sich dementsprechend schützen, ist schon viel geschafft. Wenn sie das aber nicht tun, passiert genau das Gegenteil. Partys, bei denen die Personen weder Abstand einhalten noch Schutzmasken tragen kann dann schnell zu einem Superspreading-Event werden, bei dem sich viele Menschen anstecken.

Was braucht unsere Gesellschaft, um mit solchen Herausforderungen künftig umzugehen?

Zenk: Wir müssen uns bewusstmachen, dass wir immer mehr mit unplanbaren Situationen konfrontiert sind. Wir werden nicht exakt wissen, wo ein möglicher Ausbruch kommen wird. Wir müssen lernen, sehr kurz, sehr schnell und sehr effektiv zu reagieren – also zu improvisieren, was bedeutet mit dem Unvorhergesehenen umgehen zu können. Wir müssen also sozusagen unplanbare Situationen einplanen und uns darauf bestmöglich vorbereiten, also optionale Strategien für den Ernstfall entwickeln.

Was haben wir aus dem ersten Lockdown gelernt?

Zenk: Das Gute war, dass wir international gesehen sehr schnell reagiert haben. Wenn man nur eine Woche später reagiert hätte, wären wahrscheinlich die Fallzahlen und im schlimmsten Fall auch die Todeszahlen höher gewesen. Der erste Lockdown war daher eine schnelle, direkte Maßnahme, die rein auf gesundheitlicher Ebene – ich rede nicht über die Wirtschaft – geholfen hat. Danach hatten wir auch im April Glück mit dem Wetter, da wir mehr draußen waren. Da sich Coronaviren vor allem durch Tröpfcheninfektion und Aerosole, über die Luft, verbreiten, hilft die Frischluft draußen. Je mehr man sich draußen trifft, je weniger man eng in einem schlecht gelüfteten Raum zusammen ist, desto besser. Das ist einer der Gründe, warum sich dieser Virus während des Sommers nicht mehr so stark verbreitet hat.

Und was haben wir im Sommer vielleicht verschlafen?

Zenk: Der Sommer und die Virusentschärfung waren auch gefährlich, weil sich die Leute teilweise gedacht haben dass wir es geschafft haben und der Virus jetzt weg ist. Das war eine falsche Annahme. In Wuhan waren nur wenige Personen infiziert. Von den wenigen hat sich eine Pandemie entwickelt. So lange Menschen irgendwo auf der Welt den Coronavirus in sich tragen, ist die Möglichkeit, dass wieder die Infektionszahlen steigen werden, entsprechend hoch. Auch wenn nur wenige infiziert sind kann es trotzdem passieren, dass jederzeit wieder eine Viruswelle kommt. Da stecken wir gerade mittendrin.

Wie gut ist Österreich gegen künftige Pandemien gerüstet?

Zenk: Laut einer Harvard-Studie hat sich Österreich sehr gut gegen eine gesundheitliche Überlastung und eine erhöhte digitale Nutzung vorbereitet – obwohl niemand in diesem Jahr mit einer Pandemie gerechnet hat. Im Sommer hätten wir uns noch besser für eine mögliche zweite Welle vorbereiten können, zum Beispiel in der Bildung. Ich bleibe aber optimistisch – vielleicht bringt uns die Pandemie auch dazu digitale Innovationen voranzutreiben und unser Gesundheitssystem weiter zu verbessern.