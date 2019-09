"Wieso gelingt es nicht einen anständigen Grundbetrag für die individuellen Klein- bzw. Mindestpensionen zu fixieren? Stattdessen wird immer mit prozentuellen Erhöhungen herumgefuhrwerkt, die dem Einzelnen real nur geringfügigste Beträge zukommen lassen. Die Ausgleichszulage greift nicht, wenn der Partner nur ein paar Euro „zuviel“ verdient. (eingesendet von Siegfried Hödl aus Wieselburg - Bezirk Scheibbs)

Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Die Erhöhung der kleinen und mittleren Pensionen ist der ÖVP stets ein Anliegen. Um unser Pensionssystem auch nachhaltig zu gestalten, müssen wir das faktische Pensionsantrittsalter dem gesetzlichen angleichen - das ist unsere Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen."

Herbert Kickl (FPÖ):

"Es wurde bereits für Langzeitversicherte eine Mindestpension von 1.200 Euro netto für Alleinstehende und 1.500 Euro netto für Ehepaare eingeführt. Zusätzlich dazu wurde für Pensionisten im Sozialhilfegrundsatzgesetz die Möglichkeit von Zusatzleistungen wie Wohnbeihilfe und Heizkostenzuschuss geschaffen, die Personen mit einer kleinen Pension zusätzlich erhalten können. Durch die stark verbesserte Anrechnung von Kindererziehungszeiten wurden außerdem die Frauenpensionen deutlich angehoben. Durch die Abschaffung der Abschläge bei Langzeitversicherten wurden bei geringeren Pensionen ebenfalls deutliche Verbesserungen erzielt."

Rudolf Silvan (SPÖ): "Die Höhe der Pensionen hängt von den Versicherungsmonaten und von der Höhe der Beiträge ab. Die Mindestpensionen werden regelmäßig überdurchschnittlich erhöht. Ein Fixbetrag würde an der Höhe nichts bzw. wenig ändern."

Nikolaus Scherak (NEOS): "Die Ausgleichszulage soll so etwas wie eine 'Grundpension' darstellen. Allerdings greift sie nicht in allen Fällen. Daran erkennt man auch, dass das Pensionssystem offensichtlich nicht auf alle Einzelfälle abgestimmt ist. Deswegen fordern wir NEOS eine umfassende, nachhaltige Reform des Pensionssystems."

Elisabeth Götze (Grüne): "Wir wollen eine steuerfinanzierte Grundpension für alle Menschen ab 65 Jahren in der Höhe von 900 Euro. Dazu kommen dann die individuell aus Arbeitseinkommen erworbenen Versicherungsansprüche. Dabei ist ein flexibler Pensionsantritt möglich. Alle Pensionen müssen regelmäßig der Inflation angepasst werden."

Braucht das Waldviertel eine Autobahn? (eingesendet von Edith Gutmann aus Sprögnitz - Bezirk Zwettl)

Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Wir brauchen auch im ländlichen Raum leistungsfähige Infrastruktur, die langfristig Wachstumschancen bieten. Dazu gehören nicht nur Straßen- oder Schienenprojekte, sondern heute auch zum Beispiel der Ausbau von Breitbandinternet oder schnelleres mobiles Internet. Die Waldviertelautobahn soll nicht nur kurzfristige Impulse bringen, sondern langfristig als Europaspange stark prosperierende Wirtschaftsräume enger verzahnen."

Herbert Kickl (FPÖ): "Ja – wir Freiheitliche fordern das seit 26 Jahren. Der Erhalt und Ausbau einer funktionsfähigen Infrastruktur und die daraus resultierende Mobilität sind ein zentraler Punkt, auf den wir setzen. Neben der von uns initiierten Verkehrsmilliarde, die die Anbindung vom ländlichen Raum zu den Ballungszentren sicherstellt, hat sich Norbert Hofer auch dafür eingesetzt, dass so viel Budget wie noch nie für den Ausbau der Infrastruktur in Bereich von Straße und Schiene in die Hand genommen wird und so Lücken geschlossen werden. Die Investitionen im Bereich der Infrastruktur tragen durch die Förderung von alternativen Antriebsformen und den reduzierten CO2-Ausstoß nicht nur einen wesentlichen Teil zu einer nachhaltigen Umweltpolitik bei, sondern ergeben neue Mobilitätsoptionen, welche einer Abwanderung der Bevölkerung entgegenwirken werden und somit den ländlichen Raum massiv stärken."

Rudolf Silvan (SPÖ): "Der ländliche Raum ist auf eine starke Infrastruktur angewiesen – sowohl bei Öffis als auch bei Straßen. Ansonsten ist die Ausdünnung der Regionen die Folge."

Nikolaus Scherak (NEOS): "Wir fordern hier die Einbettung in ein Gesamtkonzept. Die Autobahn ist ein erster wichtiger Schritt für den Chancenmotor Waldviertel, für den Weg der regionalen Weiterentwicklung braucht es aber viele weitere Schritte. Vor allem auf den öffentlichen Verkehr, aber auch auf die digitale Infrastruktur darf nicht vergessen werden."

Elisabeth Götze (Grüne): "Nein, die Waldviertelautobahn ist eine Transitstrecke quer durch das Waldviertel, die den Menschen in der Region kaum Mobilität aber viel mehr Verkehr und damit Lärm und Feinstaub beschert. Das ist schlecht für die Gesundheit der Menschen, für den sanften Tourismus im Waldviertel und sogar für die lokalen Betriebe, die mit mehr Konkurrenz rechnen müssen. Die Milliarden, die für die Waldviertelautobahn verplant sind, müssen unmittelbar in die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs gesteckt werden."

Wie sehen die zukünftigen Mobilitätskonzepte aus? (eingesendet von Rosanna Löw aus Sigmundsherberg - Bezirk Horn)

Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Die Menschen werden immer mobiler, gleichzeitig steigt der Anspruch nach Einsparungen was CO2 betrifft. Wir brauchen ein gut vernetztes System aus Individual- und öffentlichem Verkehr. Gerade der ländliche Raum wird auch in Zukunft auf das Auto angewiesen sein. In vielen Bereichen ist es attraktiver, auf den öffentlichen Verkehr zurückzugreifen. Hier müssen wir weiter an Verbesserungen arbeiten."

Herbert Kickl (FPÖ): "Der Bund soll Verkehrsprojekte in Ballungsräumen finanziell unterstützen. Die Projekte müssen dekarbonisiert sein und über die Stadtgrenzen hinaus wirken. Damit sollen die Stadtzentren vom individuellen motorisierten Verkehr entlastet werden. Ein Meilenstein in der Verkehrspolitik. Zukünftig soll es außerdem die Möglichkeit geben, mit nur einem gelösten Ticket sämtliche öffentliche Verkehrsmittel wie etwa ÖBB, Regionallinien oder auch die Wiener Linien nutzen zu können. Neue Technologien ermöglichen in immer höherem Ausmaß eine umweltschonende Nutzung individueller Verkehrsmittel. Gleichzeitig muss aber auch der öffentliche Verkehr ausgebaut und bedarfsgerecht adaptiert werden."

Rudolf Silvan (SPÖ): "Es braucht einen sinnvollen Mix aus allen Verkehrsmitteln, wobei unbedingt in die Entwicklung von umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln investiert werden muss."

Nikolaus Scherak (NEOS): "Die Neos-Strategie umfasst folgenden Prinzipien: Erstens: Vermeiden von Verkehr durch Zusammenführen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit.

Zweitens: Verlagerung des Verkehrs auf flächeneffiziente, energiesparendere Verkehrsmittel, also in erster Linie hin zum öffentlichen Verkehr. Drittens: Umstellung des motorisierten Individualverkehrs und, wo dies möglich ist, des Straßengüterverkehrs auf emissions- und energieeinsparende Fahrzeuge wie Elektromobile, Hybrid-, Leichtbaufahrzeuge."

Elisabeth Götze (Grüne): "Bahnlinien sind die Lebensadern des Landes, sie müssen ausgebaut werden: Mehr Frequenz - mindestens Halbstundentakt und zwar den ganzen Tag über bis in die Abendstunden, mittelfristig Viertelstundentakt wie in der Schweiz. Nebenstrecken der Bahn sollen entweder elektrifiziert werden oder per Akku oder mit Wasserstoff betrieben werden. Außerdem brauchen wir bei den Stationen die passenden Busanschlüsse. Elektromobilität wollen wir fördern durch den Ausbau der E-Tankstellen, dazu E-Carsharing. Fuß- und Radwege bauen wir aus und wir errichten Fahrradabstellplätze (auch versperrbare, zum Beispiel für E-Bikes). Unsere Mobilitätsgarantie bedeutet, dass jeder Ort ab einer Einwohnerschaft von 250 Personen mindestens zwölf Mal täglich öffentlich erreichbar ist. "

Stichwort Umweltschutz : Wie denken die einzelnen Politiker über die Einführung einer Co2-Steuer. Wenn sie für die Einführung sind, in welcher Form? Meinung der Leserin: „Weder die Landwirte noch die Pendler dürfen belastet werden." (eingesendet von Reingard Lubec aus Sitzendorf - Bezirk Hollabrunn)

Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Wir brauchen keine neuen Steuern, sondern Anreize. Eine CO2-Steuer würde vor allem geringer Einkommen und viele Dinge des täglichen Bedarfs treffen."

Herbert Kickl (FPÖ): "Wir sind gegen die Einführung einer neuen CO2-Steuer. Österreich hat bereits eine CO2-Steuer in Form der Mineralölsteuer (MÖSt.). Dieses Instrument ist wesentlich wirksamer als die Normverbrauchsabgabe und sollte im Gegensatz zur NoVA stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Unser Ziel ist es, die Steuer- und Abgabenquote zu senken, anstatt neue Steuern einzuführen. Weiters würde die Einführung einer solchen Steuer vor allem die belasten, die auf ihren Pkw angewiesen sind; zum Beispiel, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen."

Rudolf Silvan (SPÖ): Grundsätzlich CO2-Steuer ja, aber erst dann, wenn wirklich jeder die Möglichkeit hat mit günstigen öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. LKW sollten jedoch gleich besteuert werden und auf die Schiene „gezwungen“ werden. Die CO2-Steuer ist dringend auf EU-Ebene vorzubereiten.

Nikolaus Scherak (NEOS): "Wir treten ganz klar für eine aufkommensneutrale CO2-Steuer ein. Sie ist der fairste und effizienteste Weg, um die Emission von Treibhausgasen zu verringern und schafft Anreize für klimafreundliche Innovationen und Investitionen. Eine CO2-Steuer ist aber keine Zusatzbelastung und erhöht die Abgabenquote nicht - die Steuerlast wird vom Faktor Arbeit zum Faktor Klimaschaden verschoben."

Elisabeth Götze (Grüne): "Mit unserer ökosozialen Steuerreform wollen wir umsteuern: Umweltfreundliches Verhalten günstiger machen. Dafür muss das, was der Umwelt schadet, teurer werden. Denn das kostet uns alle unsere Gesundheit und Zukunft. Kombiniert mit einem Ökobonus über 500 Euro für jede erwachsene Person bedeutet das: Ich kann das Geld behalten und günstig öffentlich fahren; oder ich fahre mit dem Auto, das wird etwas mehr kosten als bisher und ich bezahle es mit den 500 Euro. Solange keine attraktiven öffentlichen Angebote auf einer Pendlerstrecke verfügbar sind, gibt es entsprechende Ausgleichszahlungen. Diese Umsteuerung mit Anreizen und Unterstützung brauchen wir auch für unsere Landwirte!"