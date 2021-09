Nachdem der Bau die S 8 Marchfeldstraße nicht genehmigt wurde – die NÖN hat darüber berichtet – wollen die Grünen unter anderem im Landtag am Donnerstag einen Antrag diesbezüglich einreichen.

Öffentlicher Verkehr und kleinräumige Ortsumfahrungen statt der S 8

Die Landes- und Verkehrssprecherin der Grünen NÖ, Helga Krismer, kritisierst hier vor allem die „Sturheit“ der Landesregierung. Während die Regierung den Rechtsweg wählt und auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wartet, appellieren die Grünen für alternative Verkehrslösungen wie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und kleinräumiger Ortsumfahrungen.

Die Grünen NÖ fordern in ihrem Antrag, dass die Landesregierung die aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVwG) zur S 8 anerkennt und gemeinsam mit dem Klimaschutz- und Mobilitätsministerium so rasch wie möglich bei der Prüfung und Planung von S 8- Alternativen zu unterstützen.

Der Ursprung der geplanten Schnellstraße im Marchfeld liegt bald 20 Jahre zurück. „So lange leiden die Menschen in der Region bereits an der Verkehrsüberlastung“, kritisieren die Grünen. Der Antrag solle verhindern, dass sich dieses Unterfangen noch weiter hinauszögert.

Keine Flüge zwischen 22:00 und 6:00 Uhr über NÖ

In einem weiteren Antrag fordern die Grünen eine Nachtruhe für Anrainerinnen und Anrainer des Flughafen Wiens Schwechat, sodass die nächtliche permanente Belastung durch Fluglärm ein Ende findet. Von 22:00 bis 6:00 bestehe über Wien bereits eine Nachtruhe. „Die Nachtruhe sollte für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher genauso gelten wie für die Wienerinnen und Wiener“, appelliert Krismer.

Während der Covid-Pandemie gab es kurzzeitig weniger Flugverkehr. Die Flughafen Wien AG wolle allerdings die Zahlen an Passagieren und somit Flugbewegungen rasch wieder auf das Niveau von 2019 steigern, sagen die Grünen. Bereits jetzt gebe es eine massive Zunahme und somit mehr Lärmbelastung für Anrainer in Niederösterreich. Handlungsbedarf gebe es laut den Grünen daher jetzt. Da das Land NÖ mit 20 Prozent am Flughafen Wien Schwechat beteiligt ist, richte sich die Grünen-Forderung „für mehr Ruhe und Lebensqualität“ an die NÖ Landesregierung und insbesondere an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als Eigentümervertreterin.

Regionale Ausbildung des Pflegpersonals

Ein weiterer Punkt auf der Forderungsliste der Grünen, auf den sie im Landtag den Fokus lenken wollen, ist das Thema Pflege. Mit ihrem Antrag „Dislozierte Ausbildungslehrgänge für Pflegeberufe“ fordern sie Maßnahmen in NÖ anstatt auf die bundesweite Pflegereform zu warten. Das Motto ist laut Sozial- und Gesundheitssprecherin der Grünen, Silvia Moser, „Ausbildung in der Region für die Region“.

In anderen Bundesländern werden an vorhandenen Krankenpflegeschulen bereits sogenannte „dislozierte Studienstandorte“ der Fachhochschulen angeboten. 2023 absolviert der letzte Jahrgang der Diplomierten Pflegekräfte der Gesundheits- und Krankenpflegschule. Hierzulande gibt es durch die Zentralisierung der Ausbildung drei Fachschulen in Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt. Laut den Grünen gebe es Berechnungen, dass in den peripheren Regionen der Bedarf an Pflegepersonal im höheren Dienst nicht gedeckt werden kann. Konkret fordern sie daher an folgenden Standorte Ausbildungslehrgänge der FH Gesundheits- und Krankenpflege einzurichten: Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden, Zwettl, Hollabrunn sowie am Bildungscampus Mostviertel für Pflegeberufe.

Bisher habe die Regierung vor allem in die Infrastruktur investiert. Nun müsse man mit der Ausbildung des Personals nachziehen, meint Krismer und erklärt: „Ohne gut ausgebildetes Personal sind die höchstentwickelnden Spitäler und die schönsten Zimmer nichts wert.“ Denn schon jetzt können in den stationären Pflegeeinrichtungen wie auch bei den mobilen Diensten freie Stellen nicht besetzt werden, weil es zu wenig Personal gibt, weiß Moser und drängt auf rasches Handeln: „Die Uhr steht auf Zwölf“.