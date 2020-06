Die größte Caritas-Spendensammlung in Niederösterreich findet auch heuer wieder im Juni statt, gesammelt wird aber anders als sonst. Anstelle der persönlichen Besuche von Spendensammlern und Spendensammlerinnen in der Nachbarschaft, kommt dieses Jahr coronabedingt ein Erlagschein über die NÖN und die Kirche bunt oder mit der Post zu den Menschen nach Hause.

Die Aktion startete heute im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Sozial-Landesräting Christiane Teschl-Hofmeister und Diözesanbischof Alois Schwarz und läuft noch den gesamten Juni. Letztes Jahr schafften es die rund 5.000 freiwilligen Haussammlerinnenn und -sammler rund eine Million Euro an Spendengeldern zusammenzutragen. Davon profitieren jedes Jahr rund 15.000 Menschen in Niederösterreich durch Hilfsprojekte der Caritas, die auf das Geld aus der Haussammlung angewiesen sind. Gerade jetzt in der Krise wird die Hilfe dringend gebraucht.

Hilfe wird dringend gebraucht

"Krisen treffen die schwächsten immer zuallererst", betonte Caritas-Präsident Michael Landau beim Pressetermin. "Die Hilfe bei dieser Krise wird einen langen Atem brauchen." Es sei richtig gewesen, die Haussammlung in ihrer gewohnten Form abzusagen, die Sammlung in Kuvert-Form zu machen sei ein großes Experiment. Unter dem Motto "Die Not wohnt bei dir im Ort - die Hilfe auch" appelliert die Caritas an den Zusammenhalt der Menschen in Niederösterreich.

"Es schmerzt besonders, dass wir die Haussammlung heuer nicht persönlich machen. Denn wir sammeln bei der Haussammlung nicht nur Geld, sondern auch Begegnungen und schenken Zeit", betonte Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten, Hannes Ziselsberger. Aber die Gesundheit der Menschen gehe vor. Gemeinsam mit Bischof Alois Schwarz ruft er dazu auf, im eigenen Haushalt zu sammeln und gemeinsam einzuzahlen. Schwarz sagt dazu: "Haussammlung heißt heuer im Haus sammeln. Die Haussammlung ist dafür da, dass man sich zuhause fühlt. Sammeln wir für Niederösterreich, damit sich alle hier zuhause fühlen." Die Caritas lädt die Pfarrgemeinden außerdem ein, den 21. Juni zum „Sonntag der Haussammlung“ zu erklären und im Rahmen des Gottesdienstes auf das Anliegen der Haussammlung aufmerksam zu machen.

„Die Corona-Krise hat uns allen vor Augen geführt, dass die Not jede und jeden von uns plötzlich und unverschuldet treffen kann. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir in dieser herausfordernden Zeit auf niemanden vergessen. Ein wichtiger Partner für uns in Niederösterreich ist auf diesem Weg die Caritas. Mit ihrer Haussammlung macht sie es möglich, den Menschen schnell helfend unter die Arme zu greifen“, dankt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für das neue Spendenformat.

„Der niederösterreichische Sozialbereich wäre ohne Caritas undenkbar! Die Haussammlung ist ein klares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität in unserer Gesellschaft.“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Spendenmöglichkeiten

Caritas Spendenkonto: IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560; Kennwort: Haussammlung

Online-Spenden unter www.caritas-haussammlung.at

SMS-Spenden: SMS mit Betrag und Kennwort HS NÖ zB „20 HS NÖ“ an 0664 660 3333