Zentralmatura fiel in Niederösterreich gut aus

Für 7.440 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich startet nun ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben die schriftliche Reifeprüfung erfolgreich abgeschlossen. „Die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten haben sehr respektable Maturaergebnisse erzielt und viele von ihnen wirklich tolle Leistungen erbracht“, resümieren Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum. Von den über 7.000 Schülerinnen und Schülern aus Niederösterreich haben 3.510 in einer AHS und 3.930 in einer BHS maturiert.

Maturaergebnisse in Niederösterreich

In Niederösterreich haben in der AHS 21,9 Prozent der Schüler und Schülerinnen, also gleich wie im Vorjahr, ein „Sehr gut“ im Fach Deutsch. 24,6 Prozent haben in Englisch ein „Sehr gut“ (im Vorjahr 27,5 Prozent) und 21 Prozent (im Vorjahr 19,0 %) in Mathematik. Ein „Nicht genügend“ haben in der AHS in Deutsch nur 1,1 Prozent (im Vorjahr 0,6 Prozent), in Englisch 1,0 Prozent (im Vorjahr 0,7 Prozent) und in Mathematik 0,8 Prozent (im Vorjahr 0,9 Prozent).

In der BHS haben in Deutsch 16,2 Prozent (im Vorjahr 16,7 Prozent) ein „Sehr gut“, in Englisch 17,5 Prozent (im Vorjahr 22,8 Prozent) und in Mathematik 5,5 Prozent (im Vorjahr 12,8 Prozent). Bei den „Nicht genügend“ lag man in Deutsch bei einem Prozent (im Vorjahr 0,5 Prozent), in Englisch bei 2,4 Prozent (im Vorjahr 0,6 Prozent) und bei 2,7 Prozent (im Vorjahr 2,1 Prozent) in Mathematik.