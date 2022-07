VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll ist seit 20 Jahren im Amt

Werbung

Rund eine Milliarde-mal pro Jahr werden die Angebote des Verkehrsbundes Ost-Region (VOR) genutzt. Mitverantwortlich für das bestehende Angebot ist Wolfgang Schroll. Der 58-Jährige ist seit 20 Jahren VOR-Geschäftsführer und hat während seiner Funktion viele wichtige Projekte umgesetzt. Darunter fällt etwa die Einführung des Top-Jugendtickets, die Neuaufstellung des Regionalbussystems in Niederösterreich und zuletzt die Umsetzung des bundesweiten Klimatickets.

Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und Landtagspräsident Karl Wilfing gratulieren dem Jubilar und bedanken sich für sein immerwährendes Engagement. Landesrat Schleritzko hebt vor allem die Ausdauer des Verkehrsexperten hervor: „Hat er sich einmal ein Ziel gesetzt, wird das mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und Energie angestrebt und für gewöhnlich auch erreicht. Damit hat er den Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich auf ein höheres Niveau gehoben und so vieles davon erreicht, was wir uns als Land NÖ gemeinsam mit dem VOR in den vergangenen 20 Jahren vorgenommen haben“.

Schroll bleibt VOR-Geschäftsführer

„Von seinem international anerkanntes Know-how und seine Vernetzung im Bereich öffentlicher Verkehr profitieren die hunderttausende Fahrgäste jeden Tag“, ergänzt Landtagspräsident Karl Wilfing. Umso glücklicher ist man in der Landespolitik, dass Schroll dem VOR auch noch weiterhin erhalten bleibt. Auch der öffentliche Verkehr muss sich Herausforderungen, wie dem Klimawandel und den steigenden Energiekosten stellen. „Mit Wolfgang Schroll als Geschäftsführer im VOR haben wir Erfahrung und Kompetenz. Sein 20-Jahr-Jubiläum wird daher nicht das letzte gewesen sein“, heißt es abschließend.