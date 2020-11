„Die gestrigen Geschehnisse in Wien haben uns alle in eine Schockstarre versetzt – wir sind tief betroffen und in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen“, sagt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zum gestrigen Anschlag in der Wiener Innenstadt. Betroffen und deren Angehörige, Zeugen, aber auch viele andere Familien, junge Menschen, Kinder und Jugendliche seien jetzt mit großen Ängsten konfrontiert.

Wie geht man richtig mit eigenen Ängsten und Sorgen als direkt Betroffener oder Angehöriger um? Wie können die schrecklichen Geschehnisse Kindern möglichst schonend erklärt werden? Wo und wie holt man sich professionelle Hilfe? All diese und viele weitere Fragen stellen sich aktuell viele Niederösterreicher.

Antworten und Hilfe gibt es bei folgenden Beratungsstellen:

• Jugend:info NÖ | 02742/24565 | www.jugendinfo-noe.at

• Fachstelle für Gewaltprävention | 02742/9005-9050 | www.gewaltpraevention-noe.at

• Rat auf Draht | 147 | www.rataufdraht.at

• NÖ Krisentelefon | 0800 202016

• NÖ Kinder & Jugendanwaltschaft | 02742 790811

• NÖ Frauentelefon | 0800 800810

• Beratungsstelle Extremismus | 0800 202044 | www.beratungsstelleextremismus.at