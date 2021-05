Anders als 2020 wird 2021 wohl wieder ein Jahr mit etwas mehr Reisetätigkeit – auch ins Ausland. In den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten rüstet man sich dafür bereits vor der Hochsaison. Anders als in anderen Bundesländern wartet in Niederösterreich aber kein „Super-Passjahr“ – also ein Jahr, in dem besonders viele Pässe auslaufen.

Nur 103.000 Reisepässe sowie 13.000 Personalausweise verlieren heuer ihre Gültigkeit. Zum Vergleich: 2020 waren es 154.000 Pässe und 15.000 Ausweise gewesen. Allerdings: Etwa 40.000 Reisepässe wurden 2020 nicht verlängert, sie könnten heuer nachträglich beantragt werden.

„Wer einen Reisepass beantragt, sollte ohne größere Probleme einen Termin bekommen“, versichert Franz Kemetmüller, Bezirkshauptmann von Lilienfeld und Bereichssprecher für Reisedokumente. Im Unterschied zur Vor-Corona-Zeit gibt es aber nicht mehr die Möglichkeit, einfach auf die Bezirkshauptmannschaft oder den Magistrat zu gehen und den Reisepass zu beantragen.

Um Warteschlangen zu vermeiden, muss zuerst online, via E-Mail oder telefonisch ein Termin vereinbart werden. „Parallel dazu wurden die Öffnungszeiten verlängert, weshalb es im vergangenen Jahr zu keinen nennenswerten Wartezeiten oder Überlastungen gekommen ist“, betont Kemetmüller.

„Digitaler Ausweis“: NÖ ist Vorreiter

Größere Neuerungen gibt es heuer nur beim Personalausweis, der ab August wie der Pass mit einem Chip sowie Bildern der Fingerabdrücke versehen ist.

Die nächste gravierende Neuerung beim Pass ist erst für 2023 geplant: Ab dann wird der Reisepass – einer EU-Richtlinie folgend – mit weiteren Sicherheitsmerkmalen versehen. Das Gesetz dazu befindet sich derzeit noch in der Begutachtungsphase.

In Niederösterreich seit Ende März bereits in der Pilotphase ist hingegen der „Digitale Ausweis“ (ID Austria), der österreichweit erst im November eingeführt wird. Den kann beantragen, wer einen neuen Pass oder Personalausweis beantragt. Etwa 3.000 Ausweise wurden bereits ausgestellt.

Der „Digitale Ausweis“, eine Weiterentwicklung der Handy-Signatur sowie der Bürgerkarte, ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, für über 200 Anwendungen die eigene Identität gegenüber digitalen Anwendungen und Diensten nachzuweisen. Kemetmüller: „Sie ist somit der Schlüssel zu sicheren digitalen Services.“ Voraussetzung dafür ist aber ein Smartphone. In Zukunft soll der „Digitale Ausweis“ auch als Sichtausweis, beispielsweise als Führerschein oder Zulassungsschein, genutzt werden können. Und er könnte auch als „Grüner Pass“ zum Einsatz kommen. Ein Reisedokument beim Grenzübertritt ersetzt der „Digitale Ausweis“ nicht.