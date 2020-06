Die Corona-Krise habe „den digitalen Wandeln in Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigt“, so ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute Vormittag vor Journalisten. Aus diesem Grund habe sich das Land Niederösterreich dazu entschlossen, jetzt das Förderpaket „digi4KMU“ speziell für Digitalisierungsmaßnahmen von Start-Ups, Unternehmensgründerinnen und –gründern sowie Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit bis zu 250 Mitarbeitern zu schnüren.

Ab 15. Juni können KMU Beratungsleistungen im Ausmaß von 60 Stunden für ihren Weg in die digitale Geschäftswelt mit einem Wert von 3.300 fördern lassen, ebenso bis zu 50 Prozent oder 25.000 Euro der konkreten Konzepterstellung im Rahmen der Digitalisierung sowie bis zu 50 Prozent oder 25.000 Euro der tatsächlichen Investitionskosten – in Summe also bis zu 53.300 Euro.

„Wenn in dieser Krise eine Chance liegt, dann liegt sie im digitalen Wandel“, ist auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) sicher. Beim sogenannten Digi-Assistent, also der Identifizierung von Digitalisierungspotenzial im Unternehmen, handle es sich um eine Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ. „Unsere TIP-Beratungen sind jetzt Teil der neuen Förderaktion“, erklärte Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

TIP steht Technologie- und Innovationspartner, diese würden bereits, zum Teil ebenfalls über Förderungen, immer stärker in Hinblick auf Digitalisierung, beraten, so Ecker. Allein 2019 wurden 431 Beratungen durchgeführt, 40 Prozent davon im Bereich Digitales.

Eine Weiterführung der Förderaktion ist für Landeshauptfrau Mikl-Leitner übrigens denkbar, auch wenn das ausgegebene Volumen von 10 Millionen Euro erschöpft ist. „Wir schließen eine Fortsetzung nicht aus, wenn es einen Erfolg und eine große Notwendigkeit gibt.“ Applaus für die neue Förderung gibt es von der Industriellenvereinigung NÖ.

„Aus unserem Mitgliederbefragungen wissen wir, dass 32 Prozent der Industrieunternehmen die Krise als Impulsgeber für neue Produkt- und Leistungsentwicklungen sowie neue Geschäftsmodelle sehen“, so IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer in einer Stellungnahme.

Infos unter http://noe.gv.at/digi4kmu