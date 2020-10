Der Bauernhof der Zukunft ist sehr "smart" und vorallem "digital". RFID-Chips in den Ohren von Milchkühen zum Daten sammeln, Drohnen zum Distelnester bestimmen im Maisfeld oder ein sensorgesteuertes Mähwerk, das das meist tödliche Niedermähen von Rehkitzen verhindert: Die Digitalisierung des Bauernhofs finde statt, "ob man jetzt Vorteile oder Nachteile darin findet", sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am "Innovation Farm Partner Day" im APA-Pressezentrum in Wien.

"Meine Eltern waren keinen einzigen Tag in ihrem Leben auf Urlaub. Das war damals halt so. Heute ist das unvorstellbar."Elisabeth Köstinger

Köstinger will, dass die Digitalisierung den Alltag der Bäuerinnen und Bauern erleichtert. Und dass sie ein "Mindestmaß an Lebensqualität" bringt.

Als Beispiel nennt sie ihren elterlichen Bauernhof in Kärnten. "Meine Eltern waren keinen einzigen Tag in ihrem Leben auf Urlaub. Das war damals halt so. Heute ist das unvorstellbar", sagt die Ministerin.

Jede Bäuerin und jeder Bauer treffe viele Entscheidungen. Digitale Anwendungen können diese Entscheidungsfindung erleichtern. "Es geht uns nicht darum, dass riesige Kü

onzerne Millionen verdienen", beschwichtigt Köstinger. Vielmehr ginge es ihr darum, dass jeder Betrieb für sich herausfindet, was die Arbeit leichter und effizienter macht. "Digitalisierung bedeutet nicht, dass ich unglaublich groß und am Weltmarkt sein muss. Im Gegenteil: Es geht darum, die Wertschätzung zu erhöhen, die Effizienz zu steigern und dass es für sich selbst leichter wird." Köstinger appelliert an Bäuerinnen und Bauern, die Augen und Ohren offen zu halten, und sich anzuschauen, was für den eigenen Betrieb passt.

"Innovation Farm" als digitales, ministerielles Leuchtturm-Projekt

Das Projekt "Innovation Farm" mit den Standorten Josephinum Research Wieselburg (Bezirk Scheibbs), LFKNÖ Bildungswerkstadt Mold (Bezirk Horn) und

HBLFA Raumberg-Gumpenstein (Bezirk Liezen) soll diesen digitalen Brückenschlag zwischen Ausbildung, Wirtschaft und Wissenschaft für die Digitalisierung in der Landschaft schaffen.

Mit Hilfe von 23 Partnerbetrieben, in der Regel sind das technik-interessierte Landwirte, werden "Use Cases", Problemstellungen und Anwendungsfälle, erstellt und so digitale Technologien für die Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit Herstellern erprobt. Die "Innovation Farm" als digitales Agrarlaboratorium ist ein mit zwei Millionen Euro unterstütztes Projekt des Landwirtschaftsministeriums, das im Jahr 2018 aus der Taufe gehoben wurde.

Pernkopf: "Mut machen, Projekte anzugehen"

Auch Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) sieht in der Digitalisierung viel Potential für die Landwirtschaft: „Wenn sie unterstützend ist, wenn sie eine umweltgerechte Bewirtschaftung ermöglicht, wenn sie im Bereich Tierwohl und Umweltschutz hilft, und wenn sie zu einer Effizienzsteigerung führt - damit mit weniger Input mehr Output erzeugt werden kann. Das ist dann auch umweltfreundlich."

Dabei müsse der Nutzen von digitalen Technologien für Bäuerinnen und Bauern "immer ganz oben stehen." Auch kleine Betriebe sollen von der Digitalisierung profitieren. "Das ist der täglicher Auftrag an uns in der Politik, und an die Bauern auch Rückmeldungen zu geben", sagt Pernkopf. Sein oberstes Credo ist bereits in der Ausbildung mit der Entwicklung von Digitalisierung Kompetenz anzusetzen. Pernkopf wolle Bauern "Mut machen für die Zukunft, um Projekte neu anzugehen."

Ziel ist auch die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von österreichischen Landwirten und eine Erleichterung in der Bewirtschaftung.

Landwirtschaftlicher Beruf wird attraktiver, leichter und wirtschaftlicher

"Die Digitalisierung wird einer der Schlüsseltechnologen des 21. Jahrhunderts sein", ist sich Martin Baldinger von Pöttinger Landtechnik sicher. Er glaubt, dass die Digitalisierung den landwirtschaftlicher Beruf künftig "attraktiver, leichter und wirtschaftlicher" machen wird.

Der Landmaschinen-Hersteller Pöttinger entwickelte eine automatisierte Tiererkennung zur Vermeidung des Mähens von Rehkitzen. Diese Technologie, wird bei der Innovation Farm und Partnerbetrieben getestet. Davon profitiert Pöttinger.

"Als Hersteller ist es natürlich eine Promotion. Wir haben keine unabhängige Organisation, die unsere Lösungen testet und bewertet, mit Wissenschaft belegt und den Nutzen auch darstellt", sagt Baldinger. Die Digitalisierung müsse er- und begreifbar sein. Da würde die "Innovation Farm" als Innovations- und Akzeptanztreiber fungieren. Denn Entscheidungen sollten nicht aus dem Bauch heraus, sondern auf Zahlen, Daten und Fakten, wissenschaftlich fundiert, erfolgen, sagt Baldinger.

Bis zu 14 Prozent Förderzuschuss bei Digitalisierung-Investitionen

Durch die im Bund beschlossene COVID 19 – Investitionsprämie mit einem Volumen von einer Milliarde Euro werden derzeit Investitionen in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit/Life-Science mit bis zu 14% Zuschuss gefördert.

