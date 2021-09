Die Auslieferung von Laptops und Tablets an die Schulen hat am Dienstag offiziell begonnen. Insgesamt 150.000 vom Bildungsministerium angeschaffte Geräte um 250 Millionen Euro sollen bis Ende des Semesters verteilt werden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der aus diesem Anlass zum Ramsauer Gymnasium in Linz gereist war, sprach von der bisher größten Investition in die Digitalisierung im Bereich der Schulbildung.

Auch Niederösterreichs Schulen erhalten heute die ersten digitalen Endgeräte. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras begrüßen diese Initiative, an der 93% der niederösterreichischen Schulen freiwillig teilnehmen: „Mit der Auslieferung der digitalen Endgeräte an unsere Schulen, geht die Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich in die nächste Phase.

Bildungsdirektor Johann Heuras und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister NLK Filzwieser

Gleichzeitig wird es im Rahmen der Initiative auch ein entsprechendes breit gefächertes Aus- und Fortbildungsangebot für die Pädagoginnen und Pädagogen in Niederösterreich geben.“ Insgesamt werden in den kommenden Wochen und Monaten mehr als 40.000 Endgeräte übergeben. Diese Geräte gehören dann den Schülerinnen und Schülern und dürfen auch für den privaten Gebrauch verwendet werden.

Die Auslieferung startet vorerst in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland. Bis Ende der Woche sollen 65 Schulen mit 8.000 Geräten versorgt sein. An der Aktion für die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Schulstufe nehmen insgesamt 93 Prozent der infrage kommenden Schulen teil - Voraussetzung war die Erarbeitung eines Konzepts, wie die Geräte im Unterricht eingesetzt werden sollen, und die Zustimmung der Schulpartnerschaftsgremien aus Eltern, Lehrern und Schülern. An manchen Schulen sind aber nicht alle in Frage kommenden Klassen dabei.

Breite Geräteauswahl für 25 Prozent Selbstbehalt

Bei den Geräten konnten die Schulen sich zwischen Windows Notebooks, Windows Tablets, iPads, Android Tablets und Refurbished Geräten entscheiden. An einem Standort kommt aber immer nur derselbe Gerätetyp zum Einsatz, für den Fall eines Schulwechsels soll eine Tauschbörse eingerichtet werden. Verzögerungen gibt es bei den Windows Tablets, für die sich 22 Prozent der Standorte entschieden haben: Hier hat es bei einer europaweiten Ausschreibung kein Angebot mit einem adäquaten Preis gegeben, weswegen neu ausgeschrieben wurde.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister besichtigt den Einsatz von Tablets in der Schule NLK Filzwieser

Für die Geräte fällt ein Selbstbehalt von 25 Prozent des Kaufpreises für die Eltern an. Bei durchschnittlichen Kosten von 400 Euro und einer Verwendungsdauer von vier Jahren seien das 25 Euro pro Jahr, lautet die Kalkulation des Ministeriums. Familien mit wenig Geld können vom Selbstbehalt befreit werden.

Neben den Schülern bekommen an AHS auch alle Lehrer der betreffenden Klassen die entsprechenden Laptops oder Tablets vom Bildungsministerium. An Mittel- und Sonderschulen gibt es nur drei Geräte pro teilnehmender Klasse.

Teschl: "Digitalisierung findet Einzug in Klassenzimmer"

„Die Digitalisierung ist schon lange im Leben unserer Kinder und Jugendlichen angekommen. Nun findet sie auch im Klassenzimmer Einzug und bietet neue, zeitgemäße und attraktive Lernformen für unsere Schülerinnen und Schüler. Vermittelt werden soll aber auch ein verantwortungsvoller Umgang sowie ein kritischer Blickwinkel im Umgang mit sozialen Medien“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras abschließend.

Die Geräteinitiative werde durch pädagogischen Maßnahmen begleiten, um die Schülerinnen und Schüler für einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien zu sensibilisieren. Es werde zusätzlich ein Gütesiegel erarbeitet, die den Lehrkräften, Schülerinnen und den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Orientierung und Hilfestellung bei der Auswahl und beim Einsatz digitaler Plattformen und Apps geben sollen, informieren Landesrätin Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Heuras.