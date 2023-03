Kampagne für digitalen Führerschein startet

Werbung

Für den Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ist es das Ziel, dass „in Zukunft alle Ausweise, die in der Geldtasche sind, auch am Handy verfügbar sind“. Erstmal sei man aber sehr zufrieden, dass der E-Führerschein seit seiner Einführung im Oktober schon so oft aktiviert wurde. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erklärt dazu: „Die Digitalisierung soll unser Leben einfacher und Abläufe effizienter gestalten, das gilt insbesondere für die Verwaltung. Die bisher aktivierten 236.154 digitalen Führerscheine in der Ausweisplattform zeigen uns, dass das gut angenommen wird.“ Die Lenkerberechtigung am Smartphone ist der erste digitale Ausweis Österreichs. Möglich wird dieser über das System „ID Austria“ und die „E-Ausweise Plattform“.

Staatssekretär Florian Tursky präsentierte mit Bernhard Wiesinger, dem Leiter der Interessenvertretung beim ÖAMTC und ARBÖ Generalsekretär Gerald Kumnig die Kampagne zum E-Führerschein. Foto: BKA / Hans Hofer, hans hofer

Zustimmung auch von den großen Automobilclubs

Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC sieht im digitalen Führerschein „eine sinnvolle Ergänzung und den logischen nächsten Schritt im digitalen Zeitalter“. Er begrüßt das Angebot genauso wie ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig. Auch für ihn sei ein digitaler Führerschein nur logisch, da „das Handy für viele ein ständiger Begleiter ist“ und viele Menschen auch digitale Clubkarten von Unternehmen nutzen würden.

In Zukunft soll die Lenkerberechtigung am Handy nicht mehr nur bei Verkehrskontrollen, sondern auch beispielsweise als Altersnachweis in Clubs verwendet werden können. Dazu werden aktuell Gespräche mit der Wirtschaftskammer und Ticketanbietern geführt.

„ID Austria“ soll Handysignatur ersetzen

Damit man den digitalen Führerschein nutzen kann, braucht man „ID Austria“. Der Umstieg auf dieses System wird auch, unabhängig vom digitalen Führerschein, für viele Menschen bald notwendig werden, da „ID Austria“ die bisher bekannte Handysignatur ersetzen soll. Diese wird voraussichtlich ab Ende Juni 2023 eingestellt.

Um „ID Austria“ nutzen zu können, braucht man ein Smartphone und die App „Digitales Amt“. Diese scheint jedoch noch ein paar Kinderkrankheiten zu haben und nicht bei allen Userinnen und Usern problemlos zu funktionieren. Im Google Play Store hat sie aktuell eine Bewertung von 2,4 von 5 Sternen, im Apple App-Store steht sie bei 3 von 5 Sternen.