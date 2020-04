Ab 15. Mai gibt es wieder Gottesdienste - allerdings mit Einschränkungen wie dem Einhalten eines Mindestabstandes von 2 Metern oder das Tragen eines Mundschutzes. Das wurde in einer Pressekonferenz der Bundesregierung präsentiert, an der als Vertreter aller Religionsgemeinschaften auch Kardinal Christoph Schönborn teilnahm.

Bischof Alois Schwarz freut sich über diese Ankündigung: „Die umfangreichen Gespräche der letzten Tage, die Abstimmungsarbeit und Bemühungen aller beteiligten Verantwortlichen zu diesem Schritt bedeuten für mich eine große Freude. Das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten ist für uns Christinnen und Christen wesentlich für unseren Glauben“, betont er. Weiterhin werde es aber auch Mut und Inspiration brauchen, um viele Menschen zu erreichen. "Und ich bin dankbar für die vielen Initiativen und Umsetzungen in den Pfarren, um in großer Lebendigkeit erreichbar zu sein. Die Beschränkungen, die weiterhin gut und notwendig sind, können wir nur gemeinsam gestalten“, meint Schwarz.

Seitens der Diözese St. Pölten tagte im Anschluss an die Pressekonferenz die Arbeitsgruppe „Liturgie“ des Krisenstabes, um auf Basis der Veröffentlichungen der Bundesregierung Details und Konkretisierungen für die Pfarren der Diözese St. Pölten zu beraten. Die sollen zeitnah veröffentlicht werden. Die Pfarren werden heute in einem Brief erneut auf die derzeit gültigen Bestimmungen hingewiesen sowie eingeladen, die konkreten Voraussetzungen der Pfarrkirchen und Kapellen hinsichtlich der vorgestellten Rahmenbedingungen in einem ersten Schritt zu prüfen. Seitens der Diözese ist das Bischöfliche Ordinariat die Schnittstelle für alle Vorbereitungen und Bestimmungen.

Die heute vorgestellten Rahmenbedingungen - und damit die Grundlage für die Ausarbeitung der diözesanen Bestimmungen - sind:

die Beschränkung der anwesenden Personen auf eine Person pro 20 Quadratmeter, ein verpflichtend einzuhaltender Mindestabstand von 2 Metern (dies gilt nicht für Personen im gleichen Haushalt), das verpflichtende Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (für Kinder ab dem 7. Lebensjahr), das Desinfizieren häufig genutzter Oberflächen und eine verpflichtende Einlasskontrolle und entsprechende Ordnerdienste. Ob ein Kommunionempfang möglich ist, werde auf Bundesebene gerade mit Gesundheitsexperten geprüft.