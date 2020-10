Die Diözese St. Pölten, der insgesamt 422 Pfarren angehören, erhält mit 1. Jänner 2021 einen neuen Generalvikar: Christoph Weiss, bisher Pfarrer in den Pfarren Krems-St. Paul, Krems-Lerchenfeld sowie Krems-Rehberg, übernimmt das Amt von Eduard Gruber. Diese Personalentscheidung gab Diözesanbischof Alois Schwarz heute, Donnerstag, bekannt. Weiss ist 36 Jahre alt und wird damit der jüngste Generalvikar in Österreich.

Der 68-jährige Eduard Gruber war 2008 vom damaligen Bischof Klaus Küng zum Generalvikar ernannt worden, mit dem Amtsantritt von Bischof Schwarz erklärte sich Gruber bereit, sein Amt zeitlich begrenzt weiter auszuüben. Bischof Schwarz dankte Generalvikar Gruber für dessen wertvolle Arbeit: „Eduard Gruber hat mit großer Übersicht seine Verantwortung als Generalvikar wahrgenommen, wofür ich ihm sehr dankbar bin“, so der Bischof. Vom neuen Generalvikar erwartet sich Bischof Schwarz neue Perspektiven in der Diözesanverwaltung. Bischof Schwarz: „Ich bin sicher, dass er die Zukunftsfähigkeit der Kirche in unser Diözese in Niederösterreich mit seiner Erfahrung in Leidenschaft kreativ gestalten wird."

Weiss ist aktuell Pfarrer in Krems

Weiss ist in Melk aufgewachsen. Seine Heimatpfarre ist Ybbs an der Donau. Er studierte in St. Pölten Fachtheologie und Religionspädagogik und absolvierte danach sein Doktoratsstudium in Rom. Nach der Priesterweihe 2014 in St. Pölten folgten seelsorgliche Aufgaben als Kaplan in Gmünd und Schrems, anschließend war er Provisor in Rastenfeld und Friedersbach. Seit September 2019 ist Weiss Pfarrer in Krems St. Paul und Krems-Lerchenfeld sowie Seelsorger in Krems-Rehberg. Der 36-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich danke Bischof Schwarz für das in mich gesetzte Vertrauen und weiß um die große Verantwortung, die diese Funktion mit sich bringt und freue mich auf ein wertschätzendes und lebendiges Miteinander. Ich bitte um das Vertrauen und um das Gebet."

Neben der persönlichen Vorstellung im Konsistorium und vor den leitenden Angestellten wurden in einem Brief auch alle Priester sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Personalentscheidung informiert.

Der Generalvikar laut Kirchenrecht: Der Generalvikar ist laut Kirchenrecht als Stellvertreter des Diözesanbischofs für sämtliche Agenden der Verwaltung zuständig und unterstützt den Bischof in der Leitung der Diözese. Das Generalvikariat ist damit die zentrale Verwaltungsbehörde der Diözese.