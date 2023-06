Wegen „Anti-Homo-Haus“ kritisierte Gesetzeslücke besteht weiterhin

Homo-, Bi- und Transsexuelle Menschen begegnen im Alltag nach wie vor Diskriminierung. Das soll die heute, Samstag, in Wien stattfindende Regenbogen-Parade aufzeigen. Wie weit diese Diskriminierung gehen kann, führte im Februar 2022 ganz Österreich ein NÖN-Bericht vor Augen: Wie damals berichtet, warb ein Beherbergungsbetrieb in Aggsbach Markt in der Wachau damit, keine homosexuellen Gäste aufzunehmen. Warum er ein selbst ernanntes „Anti-Homo-Haus“ führe, erläuterte der Vermieter sogar auf seiner Webseite.

Nach Bekanntwerden der homophoben Werbung des Vermieters entfachte österreichweit eine Diskussion. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft machte auf eine Gesetzeslücke aufmerksam: Im Gleichbehandlungsgesetz ist Ungleichbehandlung aufgrund von sexueller Orientierung nur im Bereich Beschäftigung und Beruf verboten. Bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen besteht kein Diskriminierungsschutz. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Obwohl LGBTQI-Organisationen sowie SPÖ, NEOS und Grüne damals auf Bundesebene eine Gesetzesänderung gefordert hatten, hat sich nichts getan, informiert die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft, Sandra Konstatzky: „Die Lücke besteht weiterhin. Das bedeutet, dass Menschen sich gegen Diskriminierung in Hotels, bei der Wohnungssuche oder in Fahrschulen gesetzlich nicht wehren können“, erklärt sie. Neben der sexuellen Orientierung fehle der Diskriminierungsschutz auch aufgrund der Religion, der Weltanschauung oder des Alters, ergänzt sie. Die Hoffnung vieler, dass ausgerechnet die schwulenfeindliche Haltung des Vermieters eine Verbesserung für Homosexuelle bringt, hat sich also nicht erfüllt.

Die Unterkunft wird weiterhin betrieben

Das selbst ernannte „Anti-Homo-Haus“ in Aggsbach Markt gibt es übrigens weiterhin. Der Betreiber bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass er weiterhin Zimmer vermiete und „nach wie vor gegen den homosexuellen Lebensstil ist“.