Diskutieren Sie persönlich mit der Landeshauptfrau jene Themen, die Sie aktuell bewegen. Ist es die Diskussion um den Ärztemangel im ländlichen Raum, der Pflegebereich oder vielleicht ein Verkehrsthema?

Jetzt sind Sie am Wort: Nehmen Sie direkt an einem Tisch mit Johanna Mikl-Leitner Platz. Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – eine Voranmeldung ist daher unbedingt notwendig. Die Diskussionsrunde findet im Mödlinger NÖN Redaktionsbüro am 1. Oktober statt.

Jetzt gleich anmelden:

1. Oktober 2018, 17 Uhr

Telefon: 02742/802-1318

E-Mail: chefredaktion@noen.at

Mödlinger NÖN

Bahnhofsplatz 1a, Stiege 2, Top2

2340 Mödling