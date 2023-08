Ehemaliger General warnt vor Sky Shield

Österreich unterzeichnete Anfang Juli gemeinsam mit 20 anderen Staaten den Beitritt zur „European Sky Shield Initiative“ (ESSI). Ziel ist es, Beschaffungsvorhaben zur bodengestützten Luftverteidigung besser zu koordinieren und zu bündeln. Auch der Austausch von Informationen soll leichter werden.

Seither ist der Zankapfel, ob sich Sky Shield mit der Neutralität vereinbaren lässt. „Ja“, sagen unter anderem Bundeskanzler Karl Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich kenne keinen Rechtsexperten, der das anders sieht“, ist Tanner überzeugt. Entscheidend sei, dass Österreich weiter souverän die eigenen Entscheidungen treffe. Die Diskussion über Sky Shield sieht sie als „bewusst parteipolitisch motiviert“.

Ganz so einfach scheint die Diskussion aber nicht erledigt zu sein. So gibt es auch innerhalb des Bundesheeres Kritik an Sky Shield. Öffentlich zu Wort meldet sich nun just der erste Militärrepräsentant Österreichs bei EU und NATO und Ehrenpräsident der „Vereinigung Österreichischer Peacekeeper“ Günther Greindl. Der General in Ruhe ortet eine Wiederauflage des Wettrüstens im Kalten Krieg, an dem sich Österreich als neutraler Staat nicht beteiligen dürfe. Das Argument, dass auch die Schweiz dabei sei, lässt der Korneuburger nicht gelten: „Ich bin sicher, dass diese Entscheidung in der Schweiz einer Volksabstimmung unterzogen wird. Man kann davon ausgehen, dass diese gegen Sky Shield ausgehen wird.“

Österreich solle in die eigene Luftabwehr investieren und sich als Vermittler anbieten – und beispielsweise als Organisator einer Friedenskonferenz in Wien einen Beitrag zum Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine leisten. „Die Chancen, sich als neutraler Staat aus kriegerischen Auseinandersetzungen herauszuhalten, sind gut. Die geostrategische Lage begünstigt Österreich“, erörtert Greindl. Die Teilnahme an Sky Shield im Verbund mit 19 NATO-Staaten mache Österreich hingegen zum legitimen Ziel beispielsweise von russischen Raketenangriffen.

Gerade diese Angriffe könne Österreich aber nur im Verbund mit anderen Staaten abwehren, kontert Tanner: „Alleine haben wir da keine Chance.“