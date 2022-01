Zweitwohnsitzer: Neue Regelung wackelt wieder

Vergangene Woche schien alles in trockenen Tüchern. Nachdem sich die ÖVP jahrelang gegen die Abschaffung des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts wehrte, sollte es endlich eine Einigung geben. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger und SPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald verkündeten gemeinsam, dass das Zweitwohnsitzer-Wahlrecht abgeschafft wird. Der Beschluss dazu sollte als Teil einer Wahlrechtsreform noch im Februar im Landtag erfolgen, das neue Gesetz ab Juni gelten. Rund 90.000 Nebenwohnsitzer hätten so bei der kommenden Landtagswahl keine Stimme mehr.

Nach dem Wochenende sah plötzlich alles ganz anders aus. Obwohl auf der Pressekonferenz noch Harmonie vermittelt wurde, überlegte es sich die SPÖ plötzlich wieder anders. Die Partei, die neben FPÖ, Grünen und NEOS jahrelang auf das Aus der Regelung pochte, trägt den Antrag nicht mit. Der Grund dafür ist ein zweiter, vermeintlich kleinerer Teil der Wahlrechtsreform: Auch das D’Hondtsche System, das in der Praxis zur Mandatsverteilung herangezogen wird, soll in der Landesverfassung verankert werden. Das lehnt die SPÖ ab. Die Abschaffung des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts steht damit auf wackligen Beinen.

SPÖ und FPÖ gegen D’Hondtsches System

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger betont, dass mit der Verankerung des D‘Hondtschen Verfahrens Rechtssicherheit hergestellt werden sollte: „In Verhandlungen mit den SPÖ-Verantwortlichen wurde auch über diese Thematik Einvernehmen hergestellt.“ Im SPÖ-Klub bestätigt man, dass auch darüber diskutiert worden sei. Im Zuge interner Besprechungen sei man dann jedoch zum Entschluss gekommen, der Verankerung des D’Hondt-Verfahrens in der Verfassung nicht zuzustimmen. Im Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl wird das damit begründet, dass das Verfahren mehrheitsfördernd sei.

Vergangene Woche schien es fix, dass Zweitwohnsitzer in NÖ künftig nicht mehr wählen dürfen. Nun wackelt die Abschaffung der Regelung erneut. Foto: Erwin Wodicka

Diese Ansicht teilt die FPÖ. Landesparteiobmann Udo Landbauer ist ebenfalls gegen die Verankerung des Verfahrens in der Verfassung. Damit fehlt der ÖVP die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für den Beschluss der Wahlrechtsreform. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Grünen plötzlich als Mit-Antragsteller aufscheinen und die NEOS den Antrag auch mittragen dürften.

Die Klubs werden nun also erneut über die Materie verhandeln. Finden sie keine Einigung, könnte über die beiden Punkte im Landtag am 24. Februar getrennt abgestimmt werden. SPÖ und FPÖ würden dann wohl die Festschreibung des D’Hondtschen Systems ablehnen und trotzdem den Weg für das Aus des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts freimachen. Ob das gelingt, hängt dann an der ÖVP. Sagt sie „Ganz oder gar nicht“ platzt die Abschaffung der Zweitwohnsitzer-Regelung.

Parkpickerl sollte ewige Debatte beenden

Die unendliche Geschichte über das Zweitwohnsitzer-Wahlrecht, das es neben NÖ nur im Burgenland gibt, ist damit um eine Facette reicher. Diskutiert wird darüber schon seit Jahren. Bis 2017 durften Nebenwohnsitzer ohne Einschränkungen wählen. Nach Aufregung über Personen, die sich nur zur Stimmabgabe gemeldet haben sollen, kam dann die Änderung: Wahlberechtigt sein sollten nur jene, die mit dem Ort verbunden sind. Dass Bürgermeister entscheiden mussten, für wen das gilt, sorgte für Unmut. Für eine nach der Landtagswahl 2018 angekündigte Reform fehlte auch damals die Zwei-Drittel-Mehrheit.

Die Einführung des Wiener Parkpickerls, das an den Hauptwohnsitz geknüpft ist, sollte die Sache beenden. Das gab für die ÖVP, die laut SORA-Analyse von den Zweitwohnsitzer-Stimmen am meisten profitierte, den Ausschlag, ihre Meinung zu ändern und dem Prinzip „Eine Person – eine Stimme“ zuzustimmen. Ob es nun dazu kommt, werden die Neuverhandlungen zeigen ...