„Die Pandemie kann man nur gemeinsam lösen“

Die Regierung hatbeschlossen, die Impfpflicht auszusetzen. Gleichzeitig warnen Experten von dem Herbst. Befürworten Sie die Entscheidung?

Stephan Pernkopf: Wir alle sehnen uns nach Normalität und für die nächste Zeit bin ich optimistisch. Das Wetter wird besser. Und am wichtigsten: Die Zahlen auf den Intensivstationen sind von den Infektionszahlen entkoppelt. Uns ist aber klar, dass wir wieder rechtzeitig Maßnahmen setzen müssen, wenn es nötig ist.

Ulrike Königsberger-Ludwig: Die SPÖ hat stets die Einsetzung einer Expertenkommission gefordert, die mit Verspätung ihre Arbeit aufgenommen hat. Wenn diese Kommission nun ein Aussetzen der Impfpflicht empfiehlt, dann soll sich die Politik daran orientieren. Was es jedoch – ob der stagnierenden Impfzahlen - dringend braucht, sind positive Impfanreize und Aufklärung. Denn die Experten bestätigen, dass die Impfung nach wie vor jene Maßnahme ist, die schwere Verläufe minimiert, den Schutz vor Long-Covid erhöht und die Belegungszahlen der Krankenhäuser nicht in besorgniserregende Höhen schnellen lässt.

Wir hatten in der Vorwoche die höchste Zahl an Neuinfektionen an einem Tag. Ist die Aufhebung der Maßnahmen zu früh gekommen? Und wie lange soll an den Quarantäneregeln festgehalten werden?

Königsberger-Ludwig: Ich möchte nicht verhehlen, dass für mich dieser Schritt an einem Tag, an dem wir einen Höchststand von Neu-Infizierten vermeldet hatten, überraschend gekommen ist. Jetzt ist es umso wichtiger, dass das Gesundheitsministerium raschest die neue Teststrategie vorlegt, damit die Länder planen können. Selbiges gilt auch für Contact Tracing und Quarantäneregeln. Hier gilt es den gesundheitlichen Aspekt, aber auch die Machbarkeit in der Verwaltung und Auswirkung auf den Arbeitsmarkt zu berücksichtigen.

Pernkopf: Die Schritte der Bundesregierung basieren auf Prognosen der Wissenschaft und dem Rat der Experten, sowohl was die Impfpflicht als auch die Öffnungsschritte betrifft.

Was erwarten Sie vom neuen Gesundheitsminister?

Pernkopf: Ich kenne Johannes Rauch als Umweltlandesrats-Kollege. Er ist ein Profi-Politiker, der sich nun rasch in unser Gesundheitsthema einarbeiten muss, damit wir für den Herbst gerüstet sind. Ich gehe davon aus, dass er mehr mit den Verantwortlichen in den Ländern kommunizieren wird, als das in den letzten Monaten der Fall war. Die Pandemie kann man nur gemeinsam lösen.

Königsberger-Ludwig: Ich gratuliere Johannes Rauch, der kein leichtes Amt übernimmt. Die Länder, die in der Vergangenheit meist kurzfristig Verordnungen umgesetzt haben und immer wieder Bundesaufgaben wie das Einrichten einer Test- oder Impfbefreiungsplattform übernommen haben, erwarten eine bessere Vorbereitung. Mehr Inhalt, weniger PR, rechtzeitig vorliegende Verordnungen, Umsetzungskonzepte und nachvollziehbare Maßnahmen.

Zwischen den Ländern gab es in der Pandemiebewältigung immer wieder Unterschiede. Wäre ein gemeinsames Vorgehen nicht sinnvoller gewesen?

Königsberger-Ludwig: Ein bundesweit einheitliches Vorgehen ist grundsätzlich zu begrüßen und wurde seit Beginn der Pandemie von allen Ländern gefordert. Wir in NÖ haben meist die Maßnahmen des Bundes mitgetragen, da Abweichungen nur zur weiteren Verwirrung der Menschen beigetragen hätten. Punktuell mussten natürlich Maßnahmen vollzogen werden, um in einem Flächenbundesland wie NÖ regionale Ausbreitungen zu vermeiden.

Sie beide haben zuletzt bei den Vertrauenswerten laut der NÖN-Umfrage stark zugelegt. Das gemeinsame Pandemie-Management dürfte bei der Bevölkerung angekommen sein. Was schätzen Sie jeweils an der Zusammenarbeit?

Pernkopf: Wir stehen seit zwei Jahren auf der Kommandobrücke, um NÖ sicher durch die Pandemie zu leiten. Dabei haben wir immer gesagt: Das lässt sich nur gemeinsam lösen, Parteipolitik hat im Krisenmanagement nichts verloren. Wir vertrauen uns und unseren Teams.

Königsberger-Ludwig: Dass wir in den letzten zwei Jahren in der Bewältigung einer Krise mit einer Stimme nach außen kommuniziert haben. Wenn wir nicht einer Meinung waren, wurde das intern besprochen.

Wie geht es Ihnen persönlich? Ex-Gesundheitsminister Mückstein erklärte, dass die Belastung auf Dauer nicht auszuhalten sei – vor allem auch wegen persönlicher Bedrohungen. Gab es die auch bei Ihnen?

Königsberger-Ludwig: Dank des guten Teams, das mich begleitet, war und ist es möglich die hohe Belastung zu meistern. Böse Mails hat es natürlich gegeben, persönliche Bedrohungen waren nicht darunter. Nach einem persönlichen Gespräch – und ich habe viele davon geführt – ist es oft gelungen, Anrufer zu überzeugen, dass nicht alles schwarz oder weiß ist.

Pernkopf: Beim Blick in Facebook und Co. braucht man schon eine dicke Haut. Die Umgangsformen dort sind oft nur mehr zum Kopfschütteln. Aber direkt persönliche Anfeindungen habe ich keine bekommen. Ich habe aber natürlich viele Diskussionen geführt. Das ist auch wichtig. Nicht umsonst heißt es: „Beim Reden kommen d’Leut zam.“