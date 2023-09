Jung und Alt: „Meinungen sind verschieden, die Ziele aber dieselben“

Die niederösterreichische Gemeindepolitik sichert sich zurzeit alle Superlative: Der ÖVPler Florian Hofmann aus Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) ist mit 23 Jahren der jüngste Bürgermeister Österreichs. Aufgrund seiner Jugendlichkeit hat er gegen Widerstände zu kämpfen. Die SPÖlerin Lisbeth Kern aus Petzenkirchen (Bezirk Melk) ist schon sie länger im Amt, als Hofmann auf der Welt: Seit 1996 ist sie Bürgermeisterin und damit die dienstälteste Bürgermeisterin Österreichs. Die NÖN bat die beiden zu einem Doppelinterview. Darin diskutierten sie, wie sich die Politik von Jung und Alt unterscheidet, ob Vorurteile aufgrund des Alters oder Frauen-Seien gerechtfertigt sind und was eine 67-Jährige von einem 23-Jährigen lernen kann - und umgekehrt.

NÖN: Herr Hofmann, Sie sind mit erst 23 Jahren der jüngste Bürgermeister Österreichs. Wie kommt man dazu, dass man schon so jung so große Verantwortung übernimmt?

Florian Hofmann: Das ist meiner Familie geschuldet und meinen bisherigen Ämtern. Mein Vater war schon seit Jahren im Gemeinderat und ich war zuvor unter anderem schon bei der Landjugend aktiv. Ich finde es interessant, als Bürgermeister die vielen Ansichten, die es in einer Gemeinde gibt, zusammenfassen zu dürfen.

Die Gemeindepolitik wurde Ihnen also in die Wiege gelegt. Frau Kern, ist das bereits eine erste Gemeinsamkeit? Sie haben das Amt der Bürgermeisterin 1996 ja von Ihrem Vater übernommen.

Lisbeth Kern: Ja, da haben wir eine Parallele. Mein Vater war 25 Jahre Bürgermeister, dann gab es 5 Jahre lang einen anderen Bürgermeister und danach habe ich übernommen. Die Gemeindepolitik war bei uns Zuhause immer ein großes Thema. Ich fand die Tätigkeit meines Vaters schon als Kind spannend und habe mich sehr dafür interessiert.

Sie sind seit 27 Jahren im Amt und haben als eine der ersten weiblichen Bürgermeisterinnen Österreichs viel erlebt. Gibt es etwas, das Sie von einem so jungen Amtskollegen wie Florian Hofmann lernen können?

Kern: Natürlich bringt ein Junger andere Vorstellungen und andere Ideen ein und auch als längstdienende Bürgermeisterin kann man immer noch dazulernen. Bei meiner Politik finde ich es ganz wichtig, dass man die jungen Meinungen aufkommen lässt und die Jungen mitreden lässt. Es ist aber gar nicht so einfach, junge Menschen für die Politik zu begeistern. Deshalb finde ich es toll, dass sich jemand mit 23 Jahren bereit erklärt, Bürgermeister zu sein.

Hofmann: Da möchte ich gleich einhaken. Ich glaube schon, dass sich die Jugend für die Politik interessiert. An Politikverdrossenheit glaube ich nicht. Aber es ist eben oft so, dass es ein gewisses Stammpersonal gibt, das Stellen nachbesetzt, wenn sie freiwerden - vor allem in der Landes- und Bundespolitik. Das sind dann oft wieder Menschen mit 40-45 und aufwärts. Die Jungen dürfen oft vor den Wahlen mithelfen und um Stimmen laufen, Ämter kriegen sie dann oft aber nicht. Eines meiner Ziele ist es deshalb, dass sehr viele junge Leute mitreden dürfen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich die Seniorinnen und Senioren nicht genauso vertreten möchte.

Kern: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele junge Leute sich gar nicht einbringen können, weil es ihre berufliche Situation nicht erlaubt. Das geht in der ÖVP-Fraktion, wo es viele Selbständige und Landwirte gibt, noch eher. Bei Angestellten ist das schwieriger. Vom Bürgermeister-Gehalt kann ein Familienvater mit Kindern oft nicht leben. Ein Vollzeitjob ist neben dem Amt aber oft auch nicht möglich. Man muss also zumindest Stunden reduzieren. Da verzichtet man dann auf Einkünfte. Dabei weiß man aber nie, ob man nach fünf Jahren wiedergewählt wird.

Bräuchte es hier also auch bessere Rahmenbedingungen?

Kern: Ja, auf jeden Fall. Da bräuchte es höhere Bezüge für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Möglichkeit, das Amt hauptberuflich ausüben zu können.

Herr Hofmann kritisiert, dass Jungen oft gar keine Chance gegeben wird. In den Amtsstuben sind aber nicht nur die Unter-40-Jährigen, sondern auch Frauen in der Unterzahl. Nur rund zehn Prozent aller Ortschefs sind Bürgermeisterinnen. Werden auch ihnen Chancen verwehrt?

Kern: Früher habe ich mich als Bürgermeisterin wie eine Außerirdische gefühlt. Wir haben im Bezirk 40 Gemeinden und ich war 1996 die einzige Frau unter den Bürgermeistern und oft ist man in diesem Amt als Frau auch nur belächelt worden. Mittlerweile ist das kein Thema mehr. Das Problem ist heute eher, dass sich die Frauen weniger zutrauen. Dabei kann man alles lernen. Niemand wird als Bürgermeister geboren. Man muss in die Aufgabe hineinwachsen. Und natürlich braucht man eine Familie, die hinter einem steht.

Florian Hofmann (ÖVP) und Lisbeth Kern (SPÖ) im Gespräch mit NÖN-Redakteurin Lisa Röhrer. Foto: Katrin Schinewitz

Zeit in die Aufgabe hineinzuwachsen, haben Sie, Herr Hofmann, möglicherweise gar nicht. Nach Ihrer Angelobung vor sechs Wochen ist die SPÖ im Gemeinderat geschlossen zurückgetreten. Sie hält einen 23-Jährigen für nicht in der Lage, die Gemeinde zu führen.

Hofmann: Ich finde es schade, dass man hier aufs Alter schaut und nicht auf das, was man leistet oder nicht leistet. Ich würde es verstehen, wenn der Rücktritt nach einem halben Jahr macht, wenn fünf große Fehler passiert sind. Aber ohne mir eine Chance zu geben, finde ich das nicht fair.

Verstehen Sie Ihre Parteikollegen?

Kern: Ich kenne die Situation in der Gemeinde nicht und kann das daher nicht beurteilen. Jemandem die Kompetenz abzusprechen, nur weil er jung ist, verstehe ich aber nicht. Man muss Jedem Zeit geben, sich einzuarbeiten und erst nach einiger Zeit kann man beurteilen, ob jemand der Funktion gewachsen ist oder eben nicht. Im Endeffekt werden die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Wahl die Entscheidung treffen.

Was halten Sie der Kritik in Ihrer Heimatgemeinde entgegen? Was können Sie als Junger in eine Gemeinde einbringen und vielleicht sogar besser als Ihre älteren Kolleginnen und Kollegen?

Hofmann: Den Weitblick und die Zukunft. Ich kann sicher einmal auf die nächsten 60 Jahre schauen. Mein Lebensabend ist noch in weiter Ferne. Wenn man den Klimawandel ins Auge fasst, gibt es sicher Dinge, die uns als Jugend mehr am Herzen liegt, als älteren Menschen.

Weg von der Gemeinde, hin zu den generellen Unterschieden zwischen den Generationen: Was unterscheidet jüngere und ältere Menschen heute?

Kern: Die Älteren bringen Erfahrung mit, die Jüngeren haben neue, zukunftsorientierte Sichtweisen. Daher ist ein Mix aus Jung und Alten jedenfalls ein Vorteil.

Beim Thema Klimawandel muss ich meinem jungen Kollegen widersprechen, wenn er meint, das Thema könne er als Junger besser beurteilen. Mir ist dieses Thema auch wichtig! Ich weiß schon, dass ich in 50 Jahren nicht mehr lebe. Aber meine Kinder und Enkelkinder und ich denke auch an deren Zukunft.

Hofmann: Ich glaube, dass es insgesamt wenige Unterschiede gibt. Die Anforderungen haben sich vielleicht verändert. Aber, wenn ich zu uns in die Vereine, etwa zur Feuerwehr schaue, da sind Junge und Alte miteinander. Die Jungen treiben den Verein an, aber die Älteren kommen auch zu den Festen und tauschen sich mit den Jungen aus. Die Meinungen sind sicher unterschiedlich, aber die Ziele sind dieselben: Alle wollen Gemeinschaft und Zusammenhalt. Da unterscheiden sich Junge und Alte überhaupt nicht.

Kern: Man muss ein gutes Miteinander pflegen, um erfolgreich für die Gemeinde arbeiten zu können.

Von älteren Menschen hört man häufig, dass sie heute nicht mehr gerne jung wären und ihren Weg, Familiengründung oder Karriere noch vor sich hätten. Sehen Sie das auch so?

Kern: Die Anforderungen an die Jungen sind gestiegen. Auch in der Gemeindepolitik sind die Herausforderungen heute größer. Die Bürgerinnen und Bürger werden immer fordernder. Außerdem kommt noch die Haftungsfrage dazu: Wenn jemand in der Gemeinde über eine Wurzel stolpert, bist du als Bürgermeister haftbar. Da gibt es schon viele schwierige Bereiche, wo sie dann wahrscheinlich der eine oder die andere Junge fragt, ob er sich das überhaupt antun will.

Hofmann: Das Thema mit der Haftung sehe ich auch als eine zusätzliche Belastung bei mir. Und insgesamt würde ich mir ein bisschen mehr Respekt und Ehrfurcht von der Bevölkerung wünschen. Gewisse Probleme, die am Samstag-Abend auftauchen, könnten vielleicht auch bis Montag-Vormittag warten.

Welche Kompetenzen braucht man als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister, um diesen Job überhaupt machen zu können?

Kern: Das Wichtigste ist, die Menschen mögen und mit Herz dabei sein. Alles was man tut, macht man für die Bürgerinnen und Bürger. Mir macht es zum Beispiel große Freude, wenn ich jemandem helfen kann. Und was mich am meisten begeistert, ist, dass man als Bürgermeisterin oder Bürgermeister die eigene Gemeinde gestalten kann.

Hofmann: Für mich gibt es zwei Schlagwörter: Man muss zuhören und Zeit schenken. Und man braucht einen Weitblick. Es gibt immer wieder verschiedene Meinungen. Als Bürgermeister musst du immer einen Mittelweg finden. Eine gewisse fachliche Kompetenz baut sich mit der Zeit aus. Aber für den Anfang finde ich es ganz wichtig, zu wissen, wohin man sich mit Fragen wenden kann.

Denken Sie, dass Junge automatisch Politik für Junge machen und Frauen für Frauen?

Kern: Ich mache Politik für alle Menschen in meiner Gemeinde. Wobei ich als Frau auf manche Themen wahrscheinlich schon einen anderen Blick habe, als ein Mann. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist dafür ein Beispiel. Ich weiß, wie wichtig es für berufstätige Mütter ist, dass es hier ein gutes Angebot gibt. Ein entsprechendes Kinderbetreuungsangebot habe ich umgesetzt, aber das habe ich nicht alleine gemacht, sondern ich konnte auch die Männer im Gemeinderat dafür gewinnen.

Hofmann: Ich glaube, da muss man zwischen Politik und Politik unterscheiden. In der Gemeindepolitik muss ich jedes Thema anschauen - egal, von wem es kommt und wen es betrifft. Ich will Jugendthemen angehen, aber werde mich genauso gern zum Beispiel für ein Betreutes Wohnen einsetzen.

Sie haben einmal gesagt, dass sie mit 70 eigentlich nicht mehr Bürgermeisterin sein wollten. Werden Sie das Vorhaben einhalten?

Kern: Das war immer mein Ziel, ja. Drei Jahre hab ich noch Zeit (lacht). Ich habe einen möglichen Nachfolger, einen geschäftsführenden Gemeinderat, wenn der bereit ist zu übernehmen, werde ich vor 70 gehen. Ich bin sicher keine Sesselkleberin. Wenn er aber sagt, er braucht noch etwas Zeit, kandidiere ich eben noch einmal.

In Ihrer Gemeinde wurde die Wahl neu ausgeschrieben. Voraussichtlich noch heuer wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Sie treten wieder als Spitzenkandidat an. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie nach der Neuwahl immer noch der jüngste Bürgermeister Österreichs sind?

Hofmann: Ich bin sehr zuversichtlich. Entscheidend wird, wie viele Parteien zur Wahl antreten. Bisher sind nur ÖVP und SPÖ im Gemeinderat vertreten. Ich lasse das auf mich zukommen. Aber ich will auf jeden Fall weitermachen. In der Gemeindepolitik kommen so viele unterschiedliche Meinungen zusammen. Ich finde es schön, wenn man da vermitteln kann. Das würde mich freuen.

Kern: Ich wünsche Ihnen alles Gute!