Die Ereignisse am vergangenen Freitag stellen die sonst so harmonische Zusammenarbeit in der NÖ Landesregierung auf eine harte Probe. Wie auf NÖN-Online berichtet, hatte Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) in der Grenz-Gemeinde Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) eine Unterkunft für „auffällige“ unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingerichtet.

Das Quartier wurde von Securitys bewacht und mit einem Stacheldraht umzäunt. Letzteres war der Stein des Anstoßes für eine heftige Debatte und die Schließung der Anlage.

Landesrat Gottfried Waldhäusl widerspricht: „Budget nur um 20 Prozent gekürzt.“ | NOEN

Während Waldhäusl noch Freitagfrüh auf Ö1 den Zaun auch als Schutz für die Jugendlichen im Quartier verteidigte, damit diese auch vor womöglich aufgebrachten Leuten in der Bevölkerung sicher seien, baute sich eine Welle der Empörung gegen diese Maßnahme auf.

NEOS, Grüne und NGOs forderten den Rücktritt von Waldhäusl. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) reagierte schnell, schaltete die Kinder- und Jugendanwaltschaft ein und ließ das Quartier schließen. „Ein Flüchtlingsquartier ist kein Gefängnis und daher hat dort auch ein Stacheldraht nichts verloren“, so Mikl-Leitner.

Noch am Freitag wurden die neun jugendlichen Flüchtlinge von Drasenhofen ins Kloster St. Gabriel in Maria Enzersdorf überstellt. „Dort gibt es bereits seit vielen Jahren Erfahrung im Umgang mit geflüchteten Menschen“, betonte Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner. Von „Unruhestiftern oder Schwerverbrechern“ wie die FPÖ die Leute nannte, könne laut Schwertner keine Rede sein.

Politisch ist die Sache aber noch nicht ausgestanden. In der Sitzung der Landesregierung am Dienstag fordert Mikl-Leitner eine Erklärung von Waldhäusl.

Aber auch der will die Landeshauptfrau und SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig – zuständig für Kinder- und Jugendhilfe – befragen: „Stehen sie auf der Seite der Täter? Die beiden müssen die Verantwortung übernehmen, wenn etwas passiert“, so Waldhäusl, der dem Dienstag gelassen entgegensieht.

Noch gibt es zwar keine Anzeichen, dennoch könnte Waldhäusl mit Mehrheitsbeschluss in der Landesregierung als Asyl-Landesrat abgesetzt werden: „Ich denke nicht, dass die ÖVP das Regierungsübereinkommen aufs Spiel setzt. Sonst wünsche ich ihnen viel Spaß“, kontert der FPÖ-Politiker.