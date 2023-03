Der Ruf nach Corona-Aufarbeitung wird lauter

Werbung

Vor drei Jahren wurden die ersten Corona-Fälle in Niederösterreich nachgewiesen. Ein Paar aus Korneuburg infizierte sich mit dem Virus. Heute finden die Inzidenz, die derzeit mit 518 Fällen auf 100.000 Einwohner so hoch liegt wie vor dem letzten Lockdown 2021, und andere Corona-Kennzahlen kaum noch Beachtung.

Nach über 41 Millionen Tests, 1,1 Millionen bestätigten Fällen und 4.397 Todesfällen in NÖ sowie mindestens 245 Tagen in Lockdowns hat der Bund das Aus aller Covid-Maßnahmen mit 30. Juni angekündigt. Zudem hat die Regierung einen Aufarbeitungsprozess angekündigt.

Die NÖN zieht zum dritten Jahrestag ebenfalls Bilanz und fragte Expertinnen und Experten, was in der Pandemie-Bewältigung gut bzw. schlecht lief, und welche Lehren man aus den vergangenen drei Jahren ziehen müsse.

Drei Jahre Corona: Vom ersten Fall in NÖ bis zum Maßnahmen-Aus Foto: Hintergrund jennylpeter/Shutterstock.com, NÖN-Grafik: Gastegger

Was gut lief: Als positiv erachten befragte Experten wie der Epidemiologe Gerald Gartlehner oder der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter einzelne Maßnahmen wie die G-Regeln, die Verfügbarkeit der Tests und die Impfung. Hutter nennt Letztere einen „Riesen-Erfolg“. Er empfiehlt die Impfung weiter uneingeschränkt.

Das Nationale Impfgremium (NIG) rät allen ab 12 Jahren zur vierten Impfung. Die fünfte ist für Risikopersonen und ältere Menschen möglich. Alle Hoffnungen in die Spritze haben sich laut Gartlehner nicht erfüllt: Sie schütze zwar vor schweren Erkrankungen, Geimpfte stecken sich aber weiter an. Für Gesundheitswissenschaftler Martin Sprenger wurde die Rolle der Genesenen und natürlichen Immunisierung zu wenig beachtet.

Gelobt wird besonders die Arbeit in den Spitälern und Pflegeheimen. Sprenger betont, dass sich die Akutversorgung sehr rasch auf die neuen Herausforderungen eingestellt hat. „Seien wir froh, dass wir so ein gutes Versorgungssystem haben“. Auch im Pflegebereich gab es viele innovative Projekte, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Ausruhen kann sich das Personal aber bis heute nicht: In NÖ werden zurzeit 346 Personen mit oder wegen Covid im Spital behandelt, 13 auf einer Intensivstation.

Während andere die politische Kommunikation kritisieren, lobt Intensivmediziner Christoph Hörmann aus dem St. Pöltner Uniklinikum die Politik für das regelmäßige Einholen von Experten-Meinungen in kritischen Pandemie-Phasen.

Was schlecht lief: Große Kritikpunkte sind rückblickend das fehlende Kontinuum bei von der Politik verordneten Maßnahmen, die fehlende Datenbasis und die laut Sprenger „kaum brauchbaren Studien“ über gesetzte Maßnahmen. Hörmann kritisiert, dass Covid von Anfang an „für politisches Kleingeld missbraucht wurde“.

Gartlehner und Hutter kritisieren das zögerliche Reagieren der Politik, wenngleich sie betonen, dass es für alle eine neue Situation war. Hutter ist überzeugt, dass man mit anhaltenden Maßnahmen zur Verringerung des Ansteckungsrisikos Schulschließungen hätte vermeiden können. Sprenger bemängelt nicht nur in dem Bezug eine Art medizinisch-virologischen Tunnelblick: „Nur eine umfassend wissenschaftliche Betrachtung macht auch die vielen gesundheitlichen, psychosozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen sichtbar.“ Laut Gartlehner hätte man sich mit früher gesetzten Maßnahmen auch den Lockdown Ende 2021 sparen können.

Mehrheitlich als negativ wird von den Befragten die Debatte um die Impfpflicht gesehen. Laut Hutter habe man damit Menschen sogar noch vom Impfen abgehalten. Für Sprenger war die Impfpflicht eine „rein politische“ Entscheidung. Auch Hörmann kritisiert, dass Covid-19 von Anfang an „für politisches Kleingeld missbraucht wurde“.

Beim Testen von Symptomlosen – Österreich ist hier nach Zypern Vize-Europameister, im Bildungsbereich sogar Test-Weltmeister – hat Gartlehner eine Strategie vermisst. „Ohne eine Screening-Strategie war das symptomlose Testen extrem teuer, aber weitgehend sinnlos“, resümiert er.

Für Corona-Tests wurden bundesweit in Summe rund 5 Milliarden Euro an Steuergeld ausgegeben. Zumindest, was die PCR-Gurgeltests betrifft, wird das Angebot in NÖ nun stark eingeschränkt: „NÖ gurgelt“ läuft Ende März aus. Test-Möglichkeiten gibt es dann nur noch in Arztpraxen oder Apotheken. In Verdachtsfällen stehen zudem weiterhin die behördlichen Teststraßen bereit.

Folgen der Pandemie und ihrer Maßnahmen: Spätestens mit dem Aufkommen der Corona-Demos war in der Pandemie von einer Spaltung der Gesellschaft die Rede. Soziologin Ulrike Zartler sieht mittlerweile zwar einen Annäherungsprozess, ideologische Konflikte würden aber weiterhin bestehen. Beziehungen seien beschädigt. Zudem habe das „permanente Provisorium“ bei Eltern zu Erschöpfung geführt und bei Kindern und Jugendlichen Unsicherheit ausgelöst.

Mit fortlaufender Pandemie sind nicht nur Angst und Schlafstörungen angestiegen. Bei Jugendlichen haben sich suizidale Gedanken verdoppelt bis vervierfacht. „Trotz Öffnungsschritten und einem Gefühl von Freiheit haben sich die Werte nicht gebessert“, bilanziert Psychiater Christoph Pieh. Mit dem Online-Selbsthilfeprogramm IstOkay.at hat Piehs Team erfolgreich eine Anlaufstelle für Betroffene entwickelt. „Von Kinder- und Jugendpsychologen, kleinen Ambulanzen bis hin zu Psychiatrie-Stationen: es sollte einen Masterplan geben – für die nächste Krise“, so Pieh.

In der Frage, ob durch Covid Wissenslücken entstanden sind, gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Der Bildungswissenschaftler Thomas Hopmann aus Gänserndorf verneint: „Die Kinder haben einfach etwas anderes gelernt“. Er ist überzeugt, dass das Homeschooling in den ersten Pandemie-Jahren besser funktioniert hätte, wenn das Bildungssystem insgesamt moderner gestaltet wäre. Schülerinnen und Schüler sollten nicht Fakten auswendig, sondern vielmehr das Lernen lernen. „Wäre das der Fall, hätten sie auch zuhause lernen können und es wäre weniger ausschlaggebend gewesen, wie viel Unterstützung die Kinder und Jugendlichen zuhause erhalten“, meint Hopmann.

Lehren aus der Pandemie: Dass Corona die letzte Pandemie war, glauben die Befragten nicht. Umso wichtiger ist es, die Lehren daraus zu ziehen. Gartlehner hält eine Aufarbeitung der epidemiologischen Entscheidungen durch Experten aus dem Ausland für wichtig, um Interessenskonflikte für heimische Wissenschaftler zu vermeiden. Es müsse evaluiert werden, warum Österreich etwa bei der Sterblichkeit oder der Verkürzung der Lebenserwartung schlechter durch die Pandemie gekommen sei, als Deutschland oder die Schweiz.

In der Frage, ob sich das Gesundheitssystem bewährt habe, vertreten die Befragten verschiedene Standpunkte. Einig sind sie sich, dass Covid den Personalmangel im Gesundheitsbereich verdeutlicht hat und es Maßnahmen braucht, um mehr Menschen für diese Berufe zu gewinnen.

Soziologin Zartler betont, dass es nun auch gesellschaftliche Aufarbeitung brauche. „Wir dürfen die Corona-Zeit jetzt nicht einfach abhaken.“ Die Bundesregierung hat dazu einen Prozess angekündigt. Etwas beitragen müsse aber jeder einzelne. Zartler rät zum Aufeinander-Zugehen und das eigene Verhalten zu reflektieren.