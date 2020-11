Josef Wanek wird mit 1. Dezember zum Leiter der Abteilung Verkehrsrecht des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Der 59-Jährige studierte Jurist wurde vor genau 35 Jahren, nämlich im Dezember 1985, in den NÖ Landesdienst aufgenommen. Er war zunächst an der Bezirkshauptmannschaft Tulln als Leiter der Gewerbe- und Verkehrsabteilung tätig und wechselte 1998 an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, wo er Bezirkshauptmann-Stellvertreter und Leiter der Abteilungen Gemeinden, Staatsbürgerschaft, Wahlen und Zivilschutz, Personenstandswesen und Denkmalschutz, Jagd, Fischerei, Umweltschutz, Naturschutz und Wasserrecht war. Seit Jänner 2007 ist Wanek an der Bezirkshauptmannschaft Tulln tätig – als Bezirkshauptmann-Stellvertreter, Leiter des Bereiches Wirtschaft und Umwelt und Fachgebietsleiter Allgemeine Verwaltung.

Harald Kaufmann leitet ab 1. Jänner 2021 die NÖ Straßenbauabteilung in Tulln. Nach seinen Tätigkeiten als Projektleiter bei der DonauConsult Zottl & Erber ZT-GmbH und der TinaVienna Transport Strategies GmbH wurde er 2007 in den NÖ Landesdienst, in der Gruppe Straße, aufgenommen. Zunächst war er in der Abteilung Allgemeiner Straßendienst im Fachbereich Strategie und Controlling als Sachbearbeiter tätig, ehe er im Dezember 2013 die Leiter-Stellvertretung dieser Abteilung und die Leitung des Fachbereichs Strategie und Controlling übernahm. Seit Oktober 2019 ist Kaufmann stellvertretender Leiter der NÖ Straßenbauabteilung in Wiener Neustadt und hat dort die Leitung des Fachbereichs Planung und Bau inne.

Eine neue Leiterin bekommt die Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle des Amtes der NÖ Landesregierung mit 1. April: Christina Riedl, die ein Veterinärstudium an der Uni Wien absolvierte, steht dann an der Spitze. Seit 1996 ist Riedl als Amtstierärztin des Amtes der NÖ Landesregierung tätig, seit Dezember 2012 als stellvertretende Abteilungsleiterin. 1999 absolvierte sie außerdem die Ausbildung zur ÖVQ-Qualitätsmanagerin.