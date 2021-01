Für drei aktuell aufliegende Volksbegehren findet trotz Lockdown die Eintragungswoche von 18. bis 25. Jänner statt. Rechtlich ist das Verlassen des Wohnbereichs zum Zweck des Gebrauchs der direkten Demokratie auch im Corona-Lockdown möglich. Alle in einer Wählerevidenz eingetragenen Bürgerinnen und Bürger können eine Unterstützungserklärung für die Volksbegehren in jeder Gemeinde zu den Amtsstunden oder online (siehe Link) mittels „Bürgerkartenumgebung“ bzw. per „Handysignatur“ abgeben. Die drei Volksbegehren im Kurzportrait:

„FÜR IMPF-FREIHEIT“

Die Pandemie und konkret die Impfungen stehen im Fokus einer Gruppe um den gebürtigen Hollabrunner und Christen-Politiker Rudolf Gehring. Die Gruppe will eine Diskriminierung von Personen, die sich nicht impfen lassen, unterbinden. Es dürfe keine Impfpflicht für keinerlei Virus geben, sagt Gehring. Damit wolle man auch eine Diskriminierung durch einen „indirekten Impfzwang“, etwa bei Reisen oder Arbeitseinstellungen in Pflege- und Gesundheitsberufe verhindern.

„Ethik für ALLE"

Bei diesem Volksbegehren, das von Eytan Reif von der Initiative „Religion ist Privatsache“ getragen wird, geht es darum, dass Ethik als Unterrichtsfach nicht nur als Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht angeboten wird. Nur ein gemeinsamer Ethikunterricht, unabhängig von religiöser Zugehörigkeit, spiegle die Vielfalt in der Gesellschaft wider, betone das Gemeinsame und leiste so einen wichtigen Beitrag zur Integration in Österreich, heißt es im Volksbegehren.

„TIERSCHUTZVOLKSBEGEHREN“

Eine Gruppe rund um den ehemaligen Liste Pilz-Politiker Sebastian Bohrn Mena setzt sich unter anderem für eine tiergerechte Landwirtschaft, Minimierung von Tiertransporten, verpflichtende Tierwohl-Kennzeichnung und einen besseren Schutz von Hunden und Katzen ein.

