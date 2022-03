Zweimal Patt-Situation: Im Landtag wurde es ungewöhnlich eng

Werbung

Für gewöhnlich sind die Verhältnisse im NÖ-Landtag klar. Die ÖVP hat mit 29 von 56 Abgeordneten die Mehrheit und setzt ihre Anliegen so – mit wenigen Ausnahmen – auch alleine durch. In der Sitzung am Donnerstag wurde es spannender. Durch das Fehlen dreier ÖVPler kam die Mehrheitspartei auf so viele Mandatare wie die anderen zusammen.

SPÖ/NEOS: Ungewöhnliche Allianz bei "Dringlichem"

Zum Tragen kam das zwei Mal: Bei einem SPÖ-Antrag zur Erstellung eines Raumordnungsprogramms zur Gewinnung von mineralischen Rohstoffen stand es 26 zu 26. Ebenso bei einem roten Zusatzantrag zum Thema Pflege.

Beide erzielten Stimmengleichheit und gelten damit als abgelehnt. Für die ÖVP blieben die Ausfälle ohne Konsequenzen. Bei der Aussetzung des Interessentenbeitrags etwa, die sie einbrachte, herrschte Einstimmigkeit. Hotels, Lokale und Co. sollen damit entlastet werden.

Ungewöhnlich war zudem eine Allianz, die sich vor der Sitzung bildete: SPÖ und NEOS brachten einen Dringlichkeitsantrag ein. Sie forderten 200 Euro Teuerungsbonus für jene Landsleute, die Wohnbeihilfe beziehen oder GIS-befreit sind. In Summe sind das, laut SPÖ-Chef Franz Schnabl, 60.000 Haushalte. ÖVP und FPÖ sahen die Dringlichkeit nicht. Der Antrag wandert in den Ausschuss.

Debattiert wurde über die Teuerung in einer Aktuellen Stunde der FPÖ. Die Freiheitlichen pochten etwa auf Halbierung der Mineralölsteuer. Die von ihnen geforderte Verdoppelung des Heizkostenzuschusses lehnten ÖVP und NEOS ab.

-lr-