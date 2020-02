Auch wenn das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben wird, deutet schon jetzt alles darauf hin, dass die Marchfeld-Schnellstraße S8 zwischen Süßenbrunn/Raasdorf und Gänserndorf in der geplanten Form nicht gebaut werden darf. Der Grund dafür ist, wie berichtet, der Triel, ein vom Aussterben bedrohter Vogel, der im Trassenbereich lebt.

Die Landesregierung will das Aus des bereits seit Jahren geplanten Projekts mit geeinten Kräften verhindern. Die Klubschefs der Regierungsparteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, gaben heute gemeinsam ein Bekenntnis zur Errichtung des 14,4 Kilometer langen Straßenabschnitts ab.

In der morgigen Landtagssitzung wird dazu ein Dringlichkeitsantrag eingebracht. Abzielen soll dieser laut ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger darauf, dass sich "die Landesregierung gestärkt durch die breite Zustimmung des Landtags" bei der zuständigen Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) dafür einsetzt, "um alles zu tun, dass dieser Verkehrsstrang errichtet wird und damit die Region eine entsprechende Aufwertung und zusätzliche Lebensqualität erfährt". Dafür entfallen die von der SPÖ und FPÖ beantragten Aktuellen Stunden.

Schneeberger: "Es geht um ein paar Projekt-Gegner und zwei Vögel"

Für Schneeberger mache es den Anschein, als würde eine negative Entscheidung bewusst herbeigeführt werden. Er skizzierte die Vorgeschichte: Im April stellte das Verkehrsministerium einen positiven UVP-Bescheid zur S8 aus. Daraufhin gingen 18 Beschwerden ein. Die mündliche Verhandlung des UVP-Beschwerdeverfahrens fand am Mittwoch und Donnerstag der Vorwoche statt. Ein Gerichtsgutachten kam zu dem Schluss, dass der Bau der Schnellstraße die Fortpflanzungsstätte des vom Aussterben bedrohten Vogels beeinträchtigen würde. Dieser Meinung schloss sich auch der Gutachter der ersten Instanz an. "In Wahrheit geht es also ein paar Projekt-Gegner und zwei Vögel", ärgerte sich Schneeberger. Der Straßenabschnitt bedeute jedoch ein Mehr an Lebensqualität, weil dadurch in etwa 20.000 Menschen direkt vom Durchzugsverkehr befreit würden 35.000 Fahrzeuge aus den Ortschaften wegkommen, rechnete Schneeberger vor.

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller betonte, dass die Bevölkerung ein Anrecht darauf habe, in gesunder Umgebung möglichst lärmfrei leben zu können. Sollte das Projekt tatsächlich nicht genehmigt werden, müsse man sich schleunigst gemeinsam eine Alternative überlegen. Ein Plan B könne entweder ein Schwenk der Trassenführung sein oder die Umsiedlung des Brutraums der Vögel. FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer plädierte dafür, das Projekt schnellstmöglich zu retten: "Selbst wenn wir eine Trassenänderung zustande bringen können, würde uns das wieder Jahrzehnte zurückwerfen."

Seitens der ASFINAG wird vorerst "auf den schriftlichen Entscheid" gewartet, wie eine Sprecherin gegenüber der APA sagte. "Dann werden wir uns den Entscheid anschauen, prüfen und danach entscheiden."