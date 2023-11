Homeoffice und Remote Working: Fluch oder Segen?

Das sagt „Gen Z“-Vertreterin Katrin Schinewitz:

Katrin Schinewitz Foto: Privat

Ein Leben ohne Homeoffice ist für viele Menschen mittlerweile unvorstellbar. Der Großteil meiner Generation kennt Arbeiten ohne die Möglichkeit zu Homeoffice nicht. Das gilt natürlich nur für Berufe, in denen das Arbeiten von zu Hause aus überhaupt realisierbar ist.

Wenn es der Beruf aber zulässt, ist das regelmäßige Arbeiten von zu Hause, aus meiner Sicht, ein großer Vorteil bzw. ein Segen. Muss ich beispielsweise einen großen Artikel schreiben, für den ich ein paar Tage recherchiert habe, tue ich mir zu Hause leichter als im Büro. Dort ziehe ich mich in mein Zimmer zurück und konzentriere mich, solange es notwendig ist, nur auf den Artikel. An solchen Tagen weiß ich zum Beispiel auch, dass ich für meine Kolleginnen und Kollegen im Büro nicht wirklich Zeit hätte.

Der Austausch mit ihnen ist immer sehr hilfreich. Wenn ich aber weiß, dass mir ohnehin keine Zeit dafür bleibt, zahlt sich der Arbeitsweg von ca. einer Stunde pro Strecke nicht wirklich aus. Natürlich gibt es im Homeoffice ebenfalls Ablenkungen. Diese nutze ich aber oft, um meine Kreativität wieder in Schwung zu bringen. Bei einer Schreibblockade kann man ruhig zwischendurch einmal die Wäsche aufhängen. Man denkt während essen nach, wie es mit dem Text weitergehen soll, und arbeitet dann weiter. Ein Rezept, das bei mir fast immer funktioniert. Menschen, die Kinder haben, erleben im Homeoffice sicher andere Ablenkungen. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihnen das Arbeiten von zu Hause aus weniger ruhig abläuft als bei mir.

Trotz der Vorteile, die Homeoffice und Remote Working bieten, bin ich auch der Meinung, dass sie nicht die Alleinlösung darstellen. Es braucht eine gute Mischung zwischen dem Arbeiten im Büro und zu Hause. Würde ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht regelmäßig sehen, mich mit ihnen austauschen oder gemeinsam mit ihnen Mittag essen, würde mir auf alle Fälle etwas fehlen. Persönlicher Kontakt mit Kollegen ist für ein erfolgreiches Arbeitsleben notwendig. Das heißt aber nicht, dass man nicht zweimal pro Woche auch von zu Hause arbeiten kann.

Das sagt „Babyboomer“-Vertreter Helmut Klarn:

Helmut Klarn. Foto: Katrin Schinewitz

Montag, der 16. März 2020. Der Beginn des ersten Corona-Lockdowns. Ein ganzes Land lernt schlagartig die Möglichkeiten des Homeoffice kennen. Interessanterweise funktionierte die Technik von Anfang an relativ problemlos. Spannender waren da schon die menschlichen Aspekte. Katzen, die auf Tische sprangen, Kleinkinder, die in einem unbewachten Moment an Bildschirmen rüttelten, so dass wir Angst - nicht um den Bildschirm - sondern um das Kind bekamen, bis hin zur spärlich bekleideten Freundin eines Kollegen, die durch den Hintergrund läuft. Es war alles dabei.

Und damit sind wir auch schon bei einer der Schattenseiten des Homeoffice: Die unvermeidbare Vermischung von Privatleben und Berufsalltag. Wie oft habe ich mich dabei erwischt, noch um 10 Uhr vormittags unrasiert im Pyjama beim Frühstück zu sitzen und berufliche E-Mails abzuarbeiten. Die sonst schon räumlich gegebene Trennung fällt völlig weg. Sind Kinder und Partner im Haus, wird die Komplexität der Situation nochmals erhöht.

Eine weitere Schwachstelle stellte sich erst im Laufe der Zeit heraus: All den technischen Hilfsmitteln von Videokonferenzen über Gruppenchats bis hin zu simplen Telefonaten zum Trotz, scheint menschliche Kommunikation vor allem eines zu brauchen: Menschen. Aus Fleisch und Blut. Zu schnell läuft digitale Kommunikation aus dem Ruder, werden Missverständnisse nicht aufgeräumt, die Produktivität sinkt oder läuft überhaupt in eine falsche Richtung.

Homeoffice und Remote Working können Lebensretter für den Notfall sein. Als ausschließliche Arbeitsgrundlage sind sie aber völlig unbrauchbar. Es braucht einfach die regelmäßige menschliche Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, den Austausch unter Kollegen. Meiner rein persönlichen Erfahrung nach liegt die Grenze, bis zu der Homeoffice vorteilhaft sein kann, bei maximal 50 Prozent der Arbeitszeit. Darüber hinaus wird es mehr Fluch als Segen.