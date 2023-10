Literarische Klassiker, Booktok & Co.: Wie lesen die Generationen?

Das sagt „Gen Z“-Vertreterin Katrin Schinewitz:

Katrin Schinewitz. Foto: Privat

Über 185 Billionen Mal wurden auf der Social Media Plattform Tik Tok Videos mit der Kennzeichnung #booktok aufgerufen. „Booktok” ist die Kombination aus „Book”, auf deutsch Buch, und der Plattform Tik Tok. Nutzerinnen und Nutzer haben sich also schon mehr als 185 Billionen Mal direkt auf der Plattform über Bücher informiert. Die Videos liefern einerseits Infos zu Neuerscheinungen, erzählen den Inhalt von einzelnen Büchern oder reihen mehrere Buchempfehlungen aneinander.

Da auf Tik Tok vor allem unter 30-Jährige aktiv sind (Quelle: Agentur „digitalwerk“), kann man davon ausgehen, dass sich auch die Jugend Informationen über Bücher auf der Plattform einholt. Und wer sich schon über neue Bucherscheinungen informiert und sich mit anderen darüber austauscht, hat meiner Ansicht nach auch Interesse am Lesen und der Literatur. Ich bin überzeugt davon, dass viele junge Menschen nach wie vor gedruckte Bücher lesen. Ob literarische Klassiker, Romane von Autorinnen und Autoren der eigenen Generation oder mehrbändige Science-Fiction Geschichten, es wird gelesen. Ich persönlich lese pro Jahr etwa 20 Bücher und diskutiere sie auch regelmäßig mit Freundinnen in meinem Buchclub.

Natürlich haben sich im Laufe der Zeit auch andere Arten des Lesens etabliert. Bücher können statt in gedruckter Form zum Beispiel am E-Reader gelesen werden. Ist ein Hörbuch verfügbar, kann man sich das Lieblingsbuch auch einfach erzählen lassen, ohne es selbst in die Hand zu nehmen. Und natürlich interessieren sich auch nicht alle Menschen für Literatur. Jugendliche, die sich mehr für andere Gebiete begeistern, lesen zwar keine Bücher, konsumieren aber nach wie vor Geschichten von Menschen. Ob in den sozialen Medien, in einem Podcast oder durch ein Influencer-Video. Die Geschichten verlagern sich also auf andere Plattformen. Im Endeffekt spielen Plattform und Medium aber keine Rolle. Was zählt ist, dass die Geschichten bleiben.

Das sagt „Babyboomer“-Vertreter Helmut Klarn:

Helmut Klarn. Foto: Katrin Schinewitz

Immer, wenn ich mit einem neuen Buch nach Hause komme, schenkt mir meine Frau einen dieser unnachahmlichen Blicke, die besagen: „Nicht schon wieder!” Und hinter vorgehaltener Hand muss ich ihr Recht geben. Das Haus quillt über vor Büchern.

Das Problem ist, dass ich beim Lesen hoffnungslos „Old School“ bin. Es muss ein Buch sein. Und sonst nichts. Keine E-Book Reader, keine Online-Literatur oder gar am Handy. Noch nicht mal Taschenbücher werden akzeptiert. Ein Buch hat zwei feste Deckel zu haben. Aber das ist eben mein persönlicher Tick. Lieber schmeiß ich einen Gewandkasten raus und ersetze ihn durch ein Bücherregal, als mich von Büchern zu trennen.

Im Grunde ist das aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass gelesen wird. Ob jetzt in einem Buch, oder von einem Bildschirm ist fast schon zweitrangig. Lesen, das ist Abenteuer im Kopf. Das ist mit Mark Twains Tom Sawyer am Floß zu sitzen und den Mississippi hinunter zu gleiten. Lesen, das ist mit Adalbert Stifter durch den Hochwald zu wandern und zu spüren, wie das weiche Moos bei jedem Schritt nachgibt. Lesen, das ist mit Goethe neben dem Götz zu stehen und den Belagerern den schwäbischen Gruß entgegen zu schleudern, mit Heimito von Doderers Rene Stangeler die ersten erotischen Abenteuer in den Wiener Alpen zu erleben oder mit Friedrich Torbergs Kurt Gerber zu leiden und daran zu verzweifeln, nicht helfen zu können.

Lesen ist der Schlüssel zu einem Paralleluniversum. Ein Universum, das uns in die lichtesten Höhen menschlicher Empfindungen führt, in die tiefsten Abgründe der Verzweiflung stürzt oder auf die unendlich befriedigenden Weiden der Erkenntnis geleiten kann. Ein Universum, das um so vieles abwechslungsreicher als die Realität ist und uns dennoch so viel fürs reale Leben lehren kann. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist, dieses Universum nicht zu betreten. Lest!