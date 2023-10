Stadt oder Land: Wo lebt es sich besser?

Das sagt „Gen Z“-Vertreterin Katrin Schinewitz:

Aufgewachsen in einem Dorf mit 100 Einwohnerinnen und Einwohnern kenne ich das Leben am Land nur allzu gut. Ich kenne die Vorteile: Jeder kennt einen und ist im Notfall immer für einen da, man ist umgeben von Natur und, wenn man das Fenster in der Nacht öffnet, hört man nur die Nachbarskatzen streiten. Aber ich kenne auch die Nachteile: JEDER kennt einen und weiß alles über einen, egal wo man hin möchte, braucht man ein Auto und die nächste “Stadt” ist etwa 25 Autominuten entfernt.

Dass ich nach der Matura also vom Land- zum Stadtleben wechsle, stand für mich immer außer Frage. Ich bin mit 18 Jahren nach Wien gezogen und beim Entdecken der Wiener Kaffeehaus- und Konzertkultur so richtig aufgeblüht. Auch heute, genau sechs Jahre später, schätze ich es noch immer, mitten in einer Stadt voll mit Kultur, Geschichte und unterschiedlichen Menschen zu leben.

Die Vorteile vom Leben in einer Stadt liegen für mich auf der Hand: Wenn man will, kann man jeden Tag etwas Neues entdecken. Neue Restaurants, neue Geschäfte, neue Ausstellungen. Wien ist bekannt für sein vielfältiges Kulturangebot. Jeden Tag könnte ich mich in ein Theaterstück, ein Musical oder ein Kabarett setzen, das ich noch nicht kenne. Unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen treffen tagtäglich aufeinander, auch wenn das nicht für alle als Vorteil erscheint, ist es aus meiner Sicht oft eine Riesenbereicherung. Außerdem brauche ich, egal wo ich hin möchte, nirgends ein Auto.

Obwohl ich in meinem 100-Einwohner-Dorf durch Familie, Freunde und Vereine noch immer tief verwurzelt bin und gerne (und regelmäßig) auf einen Wochenend-Besuch vorbeikomme, möchte ich das Leben in der Stadt auf keinen Fall missen. Ich weiß zwar nicht, ob ich für immer in der Stadt leben werde. Was ich aber weiß, ist, dass mir der Abschied vom Stadtleben sicher schwer fallen wird.

Das sagt „Babyboomer“-Vertreter Helmut Klarn:

Ich sitze auf der Bank vorm Haus. Die Sonne lacht vom Himmel, unten, jenseits der Straße murmelt der Bach vor sich hin. Hin und wieder hört man einen Vogel zwitschern oder ein Eichkätzchen raschelt durch die Bäume. Idylle? Ja, aber eine mit Alltagswert. Man muss aufpassen, dass man sich nicht daran gewöhnt und das alles für selbstverständlich nimmt. Ist es nämlich nicht. In Wahrheit ist es ein Geschenk.

Ich war nie ein Kind der Großstadt. Aber immer in der Nähe davon. Und mit ihren Verhältnissen gut vertraut. Und eben die haben sich in den letzten Jahrzehnten recht gründlich verändert, und das nicht immer zu ihrem Vorteil. Als dann vor zwei Jahren die Pension heran rückte, war es so weit: Ich habe das Haus in Stadtnähe an meinen Sohn übergeben und bin in die bucklige Welt gezogen.

301 Einwohner zählt das Dorf, in dem ich lebe. Ich kenne sie noch nicht alle. Aber die, die ich kenne, sind die Bestätigung dafür, dass die Leute am Land anders sind als in der Stadt. Verbindlicher. Interessierter an ihren Mitmenschen. Offener. Hilfsbereiter. Man lebt zwar mit mehr räumlichen Abstand als in der Stadt. Menschlich ist man sich allerdings viel näher.

Den oft bemühten Mangel an Infrastruktur gibt es nicht. Die Infrastruktur mag anders verteilt sein, schlechter ist sie nicht. Internet kommt via Glasfaser mit mehr als reichlicher Bandbreite. In 200 Metern Entfernung hält stündlich der Bus, der mich zum nächsten Bahnhof der Aspangbahn bringt. Supermarkt, Fleischer, Trafik, Friseur, alles in fünf Minuten erreichbar. Schule (auch wenn ich sie nicht mehr brauche) ebenfalls. Und die vermittelt noch solide Bildung, ohne dass man den Privatschulsektor bemühen muss.

Die Frage, wo es sich besser lebt, ist für mich also ganz klar beantwortet: Am Land. Das Leben ist hier einfach humaner als in der Großstadt.