Im November 2018 hat das Land NÖ angekündigt, Gesundheits- und Pflegebereich in NÖ umzubauen, in der Vorwoche wurden dazu die Eckpunkte präsentiert.

Ab 2020 werden die Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Landes unter einem organisatorischen Dach vereint. Die 27 Landeskliniken sowie die 48 Betreuungs- und Pflegezentren (PBZ) und die zwei Pflege und Förderzentren (PFZ) kommen unter eine Führung. Dadurch sollen Flexibilität und Effizienz gesteigert sowie Doppelgleisigkeiten vermieden werden. Als Beispiel nennt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hier etwa den Einkauf.

Die wichtige Nachricht für die knapp 27.000 Bediensteten im Gesundheits- und Pflegebereich aber ist: Es wird weder Personal eingespart noch wird sich bei den operativen Abläufen etwas ändern. Patienten und Betreute der Kliniken bzw. Pflegezentren werden von der organisatorischen Umstellung nichts bemerken, wird versichert.

"Kombination aus öffentlichem und privatem Bereich"

Um das riesige Projekt professionell umzusetzen, wurden mit Christian Horak und Wolfgang Mazal zwei externe Experten aus dem Gesundheits- und Rechtsbereich geholt. Mit der Projektleitung ist Filip Deiml vom Amt der NÖ Landesregierung betraut.

Hintergrund der organisatorischen Änderung ist, wie Wolfgang Mazal erklärt, eine immer älter werdende Gesellschaft. Dafür müssten Strukturen hinsichtlich Planung und Steuerung angepasst werden. Die neu begründete Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) sei „eine Kombination von Best Practice aus öffentlichem und privatem Bereich“, umreißt Mazal.

Die Verantwortung der neuen Gesundheitsagentur ist in vielerlei Hinsicht groß: 21.500 Menschen arbeiten in den 27 NÖ Landeskliniken, in denen es jährlich drei Millionen Patientenkontakte gibt. 5.350 Mitarbeiter in den Pflege- und Förderzentren kümmern sich um 6.000 Betreuungsplätze. Mit 4,5 Milliarden Euro wird mehr als die Hälfte des gesamten Landesbudgets von 8,8 Milliarden Euro für die Bereiche Gesundheit und Soziales ausgegeben.