Bischof Schwarz feierte 25-jähriges Bischofsjubiläum

Bischof Alois Schwarz wurde am 14. Juni 1952 in Hollenthon in Niederösterreich als ältestes von fünf Kindern geboren und wuchs im landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern auf. Nach der Matura am Knabenseminar Sachsenbrunn studierte er Theologie in Wien und empfing 1976 die Priesterweihe durch Kardinal Franz König.

Nach seiner Promotion zum Doktor der Theologie und Jahren als Kaplan und Priester in Krumbach und Gloggnitz wirkte er als Assistent am Institut für Pastoraltheologie sowie als Studienpräfekt am Wiener Priesterseminar und Pfarrer, bevor er 1987 zum Leiter des Pastoralamtes der Erzdiözese Wien bestellt wurde.



Am 26. Dezember 1996 wurde Alois Schwarz von Papst Johannes Paul II zum Weihbischof der Erzdiözese Wien und Titularbischof von Mathara in Numidien ernannt, am 22. Februar 1997, dem Fest Kathedra Petri, empfing er von Erzbischof Christoph Schönborn im Wiener Stephansdom die Bischofsweihe. Der Wahlspruch von Bischof Alois Schwarz lautet "Et verbum caro factum est" (dt. "Und das Wort ist Fleisch geworden", Joh. 1,14).

Kardinal Schönborn bestellte ihn gleichzeitig zum Bischofsvikar für die Priesterbegleitung und -fortbildung und für die Pastoral der geistlichen Berufe in der Erzdiözese Wien und ein halbes Jahr später zum Bischofsvikar für das Vikariat Unter dem Wienerwald.



Am 22. Mai 2001 erfolgte die Ernennung zum 65. Bischof der Diözese Gurk, am 23. Juni die Amtsübernahme als Kärntner Bischof. Am 17. Mai 2018 ernannte Papst Franziskus Schwarz zum Bischof der Diözese St. Pölten. Mit der feierlichen Amtseinführung am 1. Juli 2018 ist Bischof Alois Schwarz der 18. Bischof der Diözese St. Pölten. In der Österreichischen Bischofskonferenz ist er Referatsbischof für Sport sowie für Wirtschaft, Soziales, Landwirtschaft und Umwelt.