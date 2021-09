42 neue Ehrenzeichen-Träger hat das Land seit Dienstag - darunter Gedenkmedaillen, Berufstitel, Rettungsmedaillen. Und: ein Silbernes Komturkreuz mit Stern. Das überreichte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an EU-Parlamentarier, EU-Parlaments-Vizepräsident und Hilfswerk Österreich-Präsident Othmar Karas.

Denn: "In Niederösterreich ist es eine gute und lange Tradition, für besondere Leistungen danke zu sagen", so Mikl-Leitner. Und weiter: „Niederösterreich ist und bleibt ein Land, das handelt." Und ein Land, "wo miteinander gearbeitet wird". In der Politik genauso wie im Ehrenamt und in der Zivilcourage, wo ein Polizeibeamter und ein Feuerwehrmann für die Rettung zweier Menschenleben geehrt wurden. "Wir allein", so die Landeshauptfrau, "können die Welt nicht verändern, aber wir können und werden in Niederösterreich alles tun, damit es in unserem Land gut weitergeht.“

Der gebürtige Ybbser Othmar Karas ist promovierter Politikwissenschafter, war im Nationalrat und im Bundesvorstand der ÖV, sitzt seit 1999 für Österreich im Europäischen Parlament und ist dort seit 2019 - schon zum zweiten Mal - einer der Vizepräsidenten. Das "Miteinander" war immer sein Credo, Europa sind für ihn "wir alle" und Soziales gehört für ihn "großgeschrieben".