„Gläserner Leopold“ für früheren Vizebürgermeister von Groß-Enzersdorf

Walter Mayr war nicht nur Vizebürgermeister, Stadtrat, Gemeinderat von Groß-Enzersdorf sondern auch Bundesrat. Außerdem war er Geschäftsführer der Wohnungseigentümer „Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft“ (WET) und Obmann der „NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft“ (NBG), Geschäftsführer des NÖ Pressvereines und hatte diverse Aufsichtsratsfunktionen inne. Von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erhielt Mayr, der im Oktober seinen 80sten Geburtstag feiert, nun den „Gläsernen Leopold“, eine Auszeichnung für besondere Verdienste des Landes Niederösterreich.

Auf die insgesamt 54 Jahre, die er in Niederösterreich beschäftigt war, blickt Mayr mit gutem Gefühl zurück: „Ich bin hier sehr verankert und habe in den Jahren alle Stufen miterlebt, politisch und auch menschlich.“ Er sei auch ehrenamtlich sehr aktiv gewesen: „Mir ist es immer um das Menschliche gegangen. Im Wohnbereich vor allem darum, leistbares Wohnen herzustellen, so dass sich auch junge Familien ein zu Hause schaffen können“, so Mayr.

Einsatz mit viel Herzblut

Über die Verleihung des Ehrenzeichens habe er sich sehr gefreut, betont er. Bei der Überreichung der Auszeichnung lobte Landeshauptfrau Mikl-Leitner Mayr für sein Verantwortungsbewusstsein: „Walter Mayr ist ein Mann mit Handschlagqualität, der zeitlebens Niederösterreich und Groß-Enzersdorf im Herzen trägt. Er ist einer, der immer mit Herzblut, Hausverstand, Hirn und Kompetenz bei der Sache ist und der im Gemeinnützigen Wohnbau in Niederösterreich seine klare Handschrift hinterlassen hat. Lieber Walter, herzlichen Dank für dein unermüdliches Engagement“, so die Landeshauptfrau.

Mayr erhielt bereits mehrere Auszeichnungen, darunter das Goldenen- und Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ, die Goldene- und Silberne Medaille des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland NÖ sowie Ehrenringe der Stadtgemeinden Drosendorf und Groß-Enzersdorf.