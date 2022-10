LH Mikl-Leitner: Am Weg des Miteinanders festhalten

Werbung

„Bei uns in Niederösterreich ist es eine gute und liebgewonnene Tradition, besondere Leistungen in den Mittelpunkt zu stellen und dafür Ehrenzeichen und Dekrete zu vergeben“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. „Und wenn wir heute bei dieser Ehrenzeichenverleihung zusammenkommen, dann tun wir das in einer Zeit, in der nichts mehr so ist, wie es einmal war“, meinte Mikl-Leitner, die auch betonte: „Ich denke hier vor allem an den Krieg in der Ukraine mit all dem menschlichen Leid, das damit verbunden ist und an die Auswirkungen für uns alle wie Inflation, Teuerung und steigende Energiepreise.“

„Gerade solche Anlässe wie heute bieten uns die Chance und die Möglichkeit, wieder Kraft zu tanken für das, was vor uns liegt. Kraft tanken wollen wir auch bei unseren Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich ‚100 Jahre eigenständiges, souveränes Niederösterreich‘“, sprach sie einen weiteren Aspekt an.

„Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten Niederösterreich nicht nur zum Agrarland Nummer 1 zu machen, sondern auch zu einem erfolgreichen Wirtschaftsland, Tourismusland und Wissenschaftsland. Niederösterreich hat es immer wieder verstanden, historische Weichenstellungen für eine äußerst dynamische Entwicklung zu nutzen,“ sagte sie und erinnerte an die Aufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg, an den Fall des Eisernen Vorhanges, an den Beitritt zur Europäischen Union oder an die Osterweiterung der EU.

„Gerade im Jubiläumsjahr stellen wir alles das, was uns wert und wichtig ist, in den Mittelpunkt. Die heutige Veranstaltung steht im Zeichen jener Leistungsträger, die unglaublich viel zu einer positiven Entwicklung in unserem Land beigetragen haben“, unterstrich die Landeshauptfrau.

„Die Herausforderungen werden immer mehr und im Blick zurück sehen wir, dass Niederösterreich es immer wieder verstanden hat, durch ein Miteinander, durch ein Zusammenstehen und ein Zusammenhalten, aus jeder Krise gestärkt hervorzugehen. Daher braucht es auch im Blick nach vorne weiterhin dieses Miteinander. Das ist nicht immer der einfachste Weg, aber der gemeinsame Weg ist das Beste für Land und Leute“, hob sie hervor.