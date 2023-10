Ex-Cobra Chef geehrt: Trotz Krisen, optimistische Worte im Landhaus NÖ

„Niederösterreich ist ein Land, wo Einsatz und Leistung zählen, anerkannt und honoriert werden“, sagte Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Dienstagabend im NÖ Landhaus in St. Pölten. Im feierlichen Rahmen überreichte die Landeshauptfrau 36 Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich, eine Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich sowie vier Berufstitel und drei Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich im Sitzungssaal des NÖ Landtages.

Über eine der Auszeichnungen konnte sich General Hannes Gulnbrein freuen. In seiner Dankesrede betont der einstige Leiter des Einsatzkommandos Cobra beim Bundesministerium für Inneres, dass die verliehenen Auszeichnungen die Empfängerinnen und Empfänger sehr ehren und ein Ansporn seien, um sich weiter für die NÖ-Landsleute einzusetzen.

Kriege, Krisen und Zuversicht in der Festansprache

Mikl-Leitner kommt in ihrer Rede auf den Terrorangriff der Hamas zu sprechen und betont: „Unsere Solidarität gehört der Bevölkerung von Israel und wir sehen auf der Seite Israels.“ Anschließend werden der Krieg in der Ukraine sowie die unsicheren Situationen im Kosovo, der Türkei oder in Berg-Karabach von der Landeshauptfrau thematisiert. Auch Teuerungen, Inflation und Klimawandel spart sie in ihrer Festansprache nicht aus.

In Anbetracht dieser zahlreichen Krisenherde zeigt sich Mikl-Leitner dennoch optimistisch: „Denn wenn wir zurückblicken, dann hat es Niederösterreich immer wieder geschafft, mit den Krisen in der Vergangenheit richtig umzugehen, die richtigen Entscheidungen am Weg nach vorne zu treffen und aus jeder Herausforderung gestärkt hervorzugehen.“ In diesem Zusammenhang gedenkt die Landeshauptfrau den Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern, die durch ihren Einsatz „unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität sichern und weiter ausbauen“.

Mikl-Leitner weiter: „Egal ob sie morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, ihr eigenes Unternehmen voranbringen oder den eigenen Hof bewirtschaften beziehungsweise Kinder betreuen und ihnen Geborgenheit schenken und Herzenswärme geben: Diese Leistungsträgerinnen und Leistungsträger stellen wir heute in den Mittelpunkt, weil sie sich seit vielen Jahren in unserem Land und für unser Land engagieren und einsetzen.“