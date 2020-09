Mit Stand heute Freitag sind in Niederösterreich 1.098 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Täglich kamen in dieser Woche im Schnitt 130 Neuinfektionen dazu. In neun NÖ-Bezirken und in den Statutarstädten Krems und Wiener Neustadt wurde die Corona-Ampel auf „Orange“ gestellt Das ist der Grund, warum Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitag verschärfte Maßnahmen für Niederösterreich präsentierten.

Bis zur Ampelfarbe Gelb gelten die Maßnahmen des Bundes. Ab „Orange“ werden in NÖ strengere Regelungen vorgeschrieben. So darf dann bei Sportveranstaltungen kein Publikum mehr anwesend sein. Ausgenommen sind bei Amateurveranstaltungen die Angehörigen. Von dieser Maßnahme ebenfalls nicht betroffen ist die Bundesliga, wo Zuschauer weiterhin zugelassen sind.

meinfussball.at Orange Bezirke: Sport ohne Zuschauer

Auch bei anderen Veranstaltungen werden die Besucherzahlen massiv beschränkt. Indoor dürfen bei Orange nur mehr 250 Personen statt bisher 1.500 auf zugewiesenen Plätzen teilnehmen. Bei nicht zugewiesenen Plätzen wird die Zahl auf zehn reduziert. Outdoor gelten 1.000 statt 3.000 Personen auf zugewiesenen Plätzen, 100 bei nicht zugewiesenen.

Gäste-Registrierung in der Gastronomie

Für die Gastronomie werden so wie in Wien nun auch in Niederösterreich bei „Orange“ die verpflichtenden Gästelisten für die Registrierung eingeführt. Dafür bleibt die Sperrstunde bei 1 Uhr. „Nur in den roten Bezirken wird die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt“, erklärt die Landeshauptfrau.

Betroffen von den neuen Regelungen sind auch die Kindergärten, wo der Betrieb mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden soll. Bei „Rot“ sollen die Kinder nur bei Bedarf zur Betreuung geschickt werden. Auch in Kliniken und Reha-Zentren kündigte Mikl-Leitner entsprechende Maßnahmen an.

Es brauche ein klares Regulativ, das den Menschen Sicherheit gebe, meinte Mikl-Leitner. „Es gilt nun alles zu tun, um die Infektionen in den Griff zu bekommen“, sagte die Landeshauptfrau, die auch strenge Kontrollen der Einhaltung der Maßnahmen seitens des Bundes ankündigte.

Wann welcher Bezirk auf welche Farbe geschaltet ist, wird wie bisher jeweils am Freitag bekanntgegeben. Die Maßnahmen treten dann ab dem darauffolgenden Montag in Kraft.