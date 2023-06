Landeshauptleute fordern erneut Lockerung der Kreditregeln für Junge

Die im August 2022 verschärften und im April 2023 nur minimal gelockerten Vergaberegeln für Immobilien-Kredite stehen politisch weiterhin in der Kritik. Nachdem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die im Vorjahr erlassene Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-Verordnung) der Finanzmarktaufsicht (FMA) immer wieder kritisiert hatte, war das Thema nun erneut auch bei der Landeshauptleutekonferenz Thema. Die fand am Mittwoch unter dem Vorsitz des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ) in Andau im Bezirk Neusiedl am See statt.

„Es macht den Eindruck, als sitzen die Leute bei der FMA im Elfenbeinturm. Die Regeln sind realitätsfern“, kritisierte Mikl-Leitner dort erneut. Konkret meinte sie damit die Verschärfungen in der KIM-Verordnung, die vorsehen, dass Personen, die einen Kredit zur Finanzierung für den Bau oder Erwerb einer Immobilie benötigen, mindestens 20 Prozent der Kaufsumme an Eigenmitteln vorweisen müssen. Die maximale Kreditlaufzeit wurde zudem auf 35 Jahre begrenzt. Des Weiteren darf die monatliche Rückzahlungsrate nicht mehr als 40 Prozent des gesamten Haushaltseinkommens ausmachen. Ziel der neuen Vorgaben ist es laut Finanzmarktaufsicht (FMA), dass sich Kreditnehmerinnen und -nehmer den Kredit leisten können – auch, wenn die Zinsen wie zurzeit wieder steigen. Die Landeschefs sehen es dadurch für junge Menschen jedoch als unmöglich an, einen Kredit für ein Eigenheim zu bekommen. Daran ändern auch die im April in Kraft getretenen leichten Lockerungen nichts.

Die Landeshauptleute begrüßen zwar, dass eine Möglichkeit zur Zwischenfinanzierung geschaffen wurde, fordern einstimmig jedoch, weitgehendere Anpassungen.

Seit 1. April können Menschen, die eine Immobilie kaufen, wenn dabei der Wohnsitz gewechselt und die bisherige Wohnung verkauft wird, 80 Prozent des geschätzten Marktwerts als Sicherheit angerechnet werden. Allerdings maximal für zwei Jahre. Die Landeshauptleute wollen jedoch vor allem, dass auch Wohnbaudarlehen oder Zuschüsse des Landes als Eigenmittel anerkannt werden. Ebenso wollen sie das für Kredite, für die ein Land garantiert oder eine Bürge- und Zahlerhaftung übernimmt. Wie berichtet, hatte Mikl-Leitner dazu bereits vor der Landtagswahl eine Haftungsübernahme vorgeschlagen. Das Land sollte die Haftung für fünf Prozent, gedeckelt mit 30.000 Euro, übernehmen, damit die nötigen Eigenmittel auf 15 Prozent sinken. Dem erteilte die FMA jedoch eine Absage. Zusätzlich zur Anerkennung von derartigen Zahlerhaftungen fordern die Landeshauptleute nun, dass Sanierungskredite für bestehende Wohnimmobilien bis zu einem Betrag von 200.000 Euro gänzlich aus der KIM-Verordnung ausgenommen werden können. Die Forderungen wurden an Finanzminister Magnus Brunner, das Finanzmarkstabilitätsgremium (FMSG) und die FMA gerichtet.

Die Landeshauptleute trafen einander diesmal in Andau im Bezirk Neusiedl am See. Den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz hat zurzeit Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland. Foto: APA/Robert Jäger, ROBERT JAEGER

Länder, Städte und Gemeinden sollen mehr Geld bekommen

Großes Thema war bei der Landeshauptleutekonferenz im Burgenland zudem der Finanzausgleich, der zurzeit im Bund verhandelt wird. Sie drängten einstimmig darauf, dass Länder, Städte und Gemeinden mehr Geld aus dem Finanzausgleich, der Ende des Jahres ausläuft, in Zukunft einen größeren Anteil bekommen. Für Pflege, Kinderbetreuung und Co. brauche es mehr Mittel. Gebe es die nicht, werde es zu einem Leistungsabbau kommen müssen, betonte Doskozil. Der Ball liegt nun bei Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Landeschefs wollen unbefristete Verlängerung der Schwellenwerteverordnung

Ein weiteres zentrales Thema der Konferenz betraf die Schwellenwerteverordnung. Damit ist geregelt, dass die öffentliche Hand Aufträge im Wert von bis zu 100.000 Euro ohne Ausschreibung vergeben darf. Für die Verlängerung dieser, wurde im NÖ-Landtag vor einigen Wochen eine Resolution beschlossen. Das Justizministerium plant nun eine Verlängerung der Verordnung um sechs Monate. Die Landeschefs sprechen sich hingegen für eine rasche unbefristete Verlängerung der Schwellenwerteverordnung aus und forderten außerdem, die darin vorgesehenen Schwellenwerte, die seit dem Jahr 2009 nicht angepasst worden sind, anzuheben. „Die unbefristete Verlängerung der Schwellenwerteverordnung ist dabei vor allem für Klein- und Mittelbetriebe von essenzieller Bedeutung“, erklärte Doskozil.



An Fachhochschulen sollen Promotionen künftig möglich sein

Ein weiterer Punkt, der bei der Konferenz in Andau (Bezirk Neusiedl am See) beschlossen wurde, betrifft Studierende. Geht es nach den Landeschefs, soll es künftig möglich sein, auch an Fachhochschulen seinen „Doktor“ bzw. Ph.D. zu machen. Ermöglichen sollen das extern akkreditierte Doktoratsstudiengänge an FHs. „In der Bundesrepublik Deutschland wurde bereits ein Promotionsrecht für Fachhochschulen einführt“, erklärte Doskozil. Um in diesem internationalen Standortwettbewerb mithalten zu können, fordern die Landeshauptleute den Bund auf, die gesetzlichen Grundlagen dahingehend zu prüfen.