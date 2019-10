"Das ist wirklich ein ganz spezieller Abend", meinte Martin Eichtinger. Und war gestern, Donnerstag, Abend fast ein bisschen "nostalgisch". Schließlich hatte Niederösterreichs jetziger Landesrat "fast acht Jahre" in Amerikas Hauptstadt gelebt und gearbeitet - als Leiter von Österreichs Presse- und Informationsdienst in Washington.

Dorthin war er jetzt in Sachen digitales Gesundheitswesen gereist. Und fand neben Gesprächen im Senat, im Gesundheitsministerium und in Forschungsinstitutionen noch Zeit, seine alte Botschaft zu besuchen. Und einen Studienkollegen und langjährigen, auch internationalen Weggefährten: Wolfgang Waldner.

Der ehemalige Leiter von Österreichs Kulturforum in New York hatte dazu zum Dinner in seine Residenz gebeten - zum letzten offiziellen vor seiner Abdankung. In zwei Tagen, erzählte Waldner, zöge seine Familie aus, die ersten Umzugswagen seien schon da gewesen. Der Abend für "meinen lieben Freund Martin" sei also auch für ihn ein besonderer, aber, so Waldner: "Keine Tränen heute!"

Lachten, klatschen und unterhielten sich gut bei Lachs und Wildreis: Niederösterreichs künftiger Landesgesundheitsagentur-Geschäftsführer Konrad Kogler, ORF-Washington-Korrespondentin Hannelore Veit, Ex-News-Reporterin, Buchautorin und Klosterneuburgerin Bettina Gordon-Wayne und Neunkirchens langjähriger Chirurgie-Primar Friedrich C. Lang, der schon "seit 1980" regelmäßig in die USA zum weltgrößten Chirurgenkongress reist und Österreichs Botschafter schon ebenso lange kennt.