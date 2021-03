Im Rahmen der Videokonferenz erklärt Europa-Landesrat Martin Eichtinger: "Unser Ziel ist es, dass wir in Zukunft in jeder Gemeinde einen Europa-Gemeinderat fest etablieren können". Diese Europa-Gemeinderäte seien "Botschafter der europäischen Idee. Denn Niederösterreich sei seit dem EU-Beitritt kein Netto-Zahler, sondern Netto-Empfänger. "Für jeden Euro, den wir an die Europäische Union zahlen, bekommen wir drei Euro an Leistungen retour".

Das Bundesland Niederösterreich zählt mittlerweile rund 200 Europa-Gemeinderäte. Diese setzen sich dafür ein, dass die Europäische Union "in den Gemeinden besser verstanden wird und Angebote wahrgenommen werden", erklärt Eichtinger.

11 Milliarden Euro Fördermittel

Seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 hat Österreich mehr als elf Milliarden Euro an Fördermitteln bekommen. "Alleine für die 700 grenzüberschreitenden INTERREG-Projekte wurden bisher 115 Millionen Euro an Fördergeldern ausbezahlt“, weiß VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Zudem zeigen die Import- und Exportzahlen ein eindeutiges Bild. 76 Prozent aller Exporte gehen in einen Mitgliedsstatt der EU, 64 Prozent aller Importe stammen aus einem.

Wie wichtig die Arbeit in den Gemeinden in der aktuellen Zeit ist, betont Lukas Mandl, der als Europa-Abgeordneter das Land NÖ im EU-Parlament vertritt: „In der aktuellen Krise zeigt sich, wie gut die Gemeinde- und die Landesebene zur Krisenbewältigung beitragen. In einer Krise dieser Art sind alle Ebenen gefordert".

Aktuell verhandelt Mandl im Europa-Parlament den Grünen Pass sowie den Schutz lebenswichtiger, „kritischer“ Infrastruktur: „Ich habe gleich zu Beginn der Verhandlungen eingebracht, dass auch die wohnortnahe Lebensmittelproduktion und die Lieferketten als kritische Infrastruktur eingestuft und besonders geschützt werden müssen. Und der Grüne Pass wird das offensive Projekt, mit dem wir aus der Krise kommen. Ich setze mich dafür ein, dass nicht nur Reisen, sondern auch der Besuch von Kultur- und Sportstätten sowie der Gastronomiebetriebe mit dem Grünen Pass möglich wird“.