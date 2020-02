"Eigenverantwortung" lautet 2020 das Motto des Alois Mock Instituts mit Sitz in St. Pölten. Dieses setzt sich Jahr für Jahr mit Zukunftsfragen auseinander. Gesellschaftliche Entwicklungen, Trends in Wirtschaft und Arbeit, Veränderungen im Zusammenleben und Anforderungen an die Politik stehen dabei im Blickpunkt. Heuer will das Team rund um Instituts-Präsident Wolfgang Sobotka bei seinen Veranstaltungen sowie der Forschungsarbeit drei große Schwerpunkte setzen: Arbeitswelt, Bildung und Soziales sowie - anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des EU-Beitritts - Demokratie und Europa. Inhaltliche Themen werden in den nächsten Monaten etwa Ein-Personen-Unternehmen, Alternative Beschäftigungen in der digitalen Welt, Kinderbetreuung, freiwilliges Engagement oder der Westbalkan sein.

Start in St. Pölten

Starten wird die Veranstaltungsreihe am 24. März in St. Pölten. In der Hypo NOE wird dann am 16. April über das Thema "Trends 2030 - Die Idealisten von heute. Freiwilliges Engagement im Wandel" diskutiert. Am 16. April lädt das Team des Instituts dann in das Parlament. Gesprochen wird dort über "Die Krisen unseres Jahrhundert und Politik als Kunst, den Zusammenbruch zu verzögern". Am 15. Juni findet dann in der Wachauarena in Melk ein Salongespräch zum Thema "25 Jahre Österreich in der EU" statt. Im November wird abschließend am Flughafen Wien über Kinderbetreuung heute - morgen diskutiert.

Die Bedeutung der Eigenverantwortung strich bei der Veranstaltung zur Programm-Präsentation als Keynote-Speaker der Unternehmer Martin Essl heraus. Er teilte zwei sehr persönliche Erfahrung aus seinem Leben mit dem Publikum: Einerseits den Tod seines Kindes, andererseits den Verkauf des Familienunternehmens "Baumax". Gerade wegen solcher Schicksalsschläge habe sich der Unternehmer sehr mit dem Leben, dessen Sinn und Bedeutung auseinandergesetzt. "Wenn man gesegnet ist mit so vielen Möglichkeiten, muss man auch etwas zurückgeben", meint Essl. Er selbst tut das vor allem durch seinen Einsatz für behinderte Menschen.