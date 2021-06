„Ich will nie wieder hören, dass ein Kind Matura machen muss“, sagt NÖAAB-Obfrau Christiane Teschl-Hofmeister. Stattdessen sollen sich Jugendliche - auch jene, die besonders gute Noten haben - selbstbewusst dazu entschließen, einen Beruf zu erlernen. In Niederösterreich stehen davon immerhin 200 (von insgesamt 240 Lehrberufen) zur Auswahl. Damit mehr Menschen sich für diesen Weg entscheiden, und so dem Fachkräftemangel entgegengewirkt wird, präsentierten Teschl-Hofmeister und AK-Vizepräseident Josef Hager (ÖVP) eine Reihe von Ideen.

Zum einen soll die Lehrlingsausbildung evaluiert werden. Es gilt zu überprüfen, ob sie noch in allen Bereichen den Anforderungen entspricht. So könnte es, laut Teschl-Hofmeister, etwa Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot für Lehrlinge brauchen. Außerdem soll die Berufsausbildung modularisiert werden, damit auch Menschen, die ihre Lehre wieder abbrechen, zumindest eine Teilausbildung vorweisen können. Begonnen werden soll mit diesem Modell im Pflegebereich. Dann sei es auch für andere Berufe denkbar. Gleichzeitig fordert das Duo eine Senkung der Lohnnebenkosten für Lehrlinge und Begabtenförderung in der Berufsschule sowie mehr Elternaufklärung.

Einige Punkte will Teschl-Hofmeister als Bildungslandesrätin ist gleich selbst umsetzen. Damit Kinder schon früh einen Einblick in die 200 Lehrberufe in Niederösterreich bekommen, will sie Berufsbildung schon in der Volksschule einführen. "Natürlich nicht als eigenen Gegenstand, aber auf spielerische Weise", erklärt sie.

Hager geht noch einen Schritt weiter. Er möchte sogar die Begriffe ersetzen, um ein besseres Image zu schaffen: So könnte die Lehre künftig Fachkräfteausbildung heißen. Die Berufsschule wäre dann die Zukunftsakademie. . .