Seit heute gilt in den Bildungsstätten wieder Heimunterricht für alle. Trotz der Schulschließungen gibt es aber ein Betreuungsangebot für alle Kinder und Jugendlichen - unabhängig vom Beruf der Eltern.

Am ersten Tag wurde das gut genutzt: Derzeit sind rund 49.000 Schülerinnen und Schüler in den niederösterreichischen Bildungsstätten anwesend - das sind rund 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Tendenziell mehr Schüler in den Volksschulen als in der Mittelschule, heißt es in einer Aussendung der Bildungsdirektion.

Die Organisation des Unterrichts erfolgt in Kleingruppen und unter Einhaltung strengster hygienischer Sicherheitsvorkehrungen.

Auch Ganztagesbetreuung muss stattfinden

„Kein Kind darf durch das Herunterfahren der Schulen einen Nachteil erfahren. Deswegen wird auch explizit darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler mit Lernrückständen sowie Schülerinnen und Schüler mit Defiziten in der Unterrichtssprache, auch jetzt gezielt gefördert werden", betonen Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras. Auch die Betreuung ganztägiger Schulformen sei durchzuführen, wenn Schülerinnen und Schüler dazu angemeldet sind“, betonen Teschl-Hofmeister und Heuras.

„Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Eltern bedanken, die ermöglichen, dass ihre Kinder zuhause betreut werden. Gleichzeitig gilt unser Dank auch allen Pädagoginnen und Pädagogen, die in dieser fordernden Zeit die Betreuung der Kinder in unseren Schulen, sowohl vor Ort als auch über das Distance-Learning, ermöglichen“, so das Duo.