Vier Security-Checks, eine Namensliste, keine Handtaschen und ein Botschafter als Begleiter - einfach ist es nicht, in Washingtons berühmtestes Haus und Amerikas Zentrum der Macht zu kommen. Für Niederösterreichs Landesrat Martin Eichtinger stand das Weiße Haus trotzdem am Besuchsprogramm seiner viertägigen USA-Reise. Schließlich war der Wahl-Perchtoldsdorfer schon einmal in den State Dining Room, also den Raum für Staatsbankette eingeladen gewesen. Und hatte sogar schon im Foyer getanzt - mit Amerikas damaliger First Lady, Hillary Clinton.

Diesmal kam man nur auf Besuch. Und war am Vormittag davor noch an einer ganz anderen, denkwürdigen Adresse gewesen: in Washingtons Holocaust Memorial Museum. Dort erzählt man nicht nur die Geschichte der Judenverfolgung mit ganz vielen, ganz persönlichen Beispielen auch aus Österreich. Dort gedenkt man auch der Ermordeten - in einer Kapelle ganz am Ende der Museumstour, wo Martin Eichtinger, der erst im Mai wieder bei Österreichs Gedenkfeier im KZ Mauthausen dabei gewesen war, still eine Kerze anzündete, unter dem Schriftzug Mauthausen.

Am Abend darauf wurde dagegen gefeiert. Baltimores bekannte und weltweit angesehene Johns Hopkins Universität hatte zum Celebration Dinner für ihre Absolventen geladen. Und dabei auch jede Menge Preise vergeben. Einer davon, der renommierte Woodrow Wilson Award, ging an den Johns Hopkins-Absolvent von 1985, für sein "distinguished service to the public", also: seinen herausragender Dienst an der Allgemeinheit. Martin Eichtinger, den riesigen, gläsernen Kelch mit Wappen und Gravur im Arm: "Ich freue mich sehr!"